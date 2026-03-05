L’Istituto “Foscolo” ottiene l’Accreditamento Erasmus+ con un punteggio da record

L‘Istituto Comprensivo “Foscolo” è stato inserito nell’élite degli istituti europei che potranno accedere stabilmente ai finanziamenti per la mobilità internazionale fino al 2027. La scuola ha conquistato un punteggio di 95 punti su 100.

Due anni di semina, un raccolto d’eccellenza

Questo traguardo è il frutto di un percorso di internazionalizzazione iniziato due anni fa. Una scommessa vinta da chi ha saputo guardare oltre i confini dell’aula, trasformando una scuola di territorio in una “Scuola Aperta al Mondo”. E il motore di questa trasformazione è stata la sinergia tra la dirigenza e il corpo docente, un processo fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Felicia Maria Oliveri, che ha creduto fin dal primo giorno nella dimensione europea come strumento di crescita per alunni e docenti. Al suo fianco il lavoro instancabile della referente linguistica Stefania Zocco, che ha coordinato con dedizione il progetto, tessendo quella rete di relazioni internazionali che oggi è diventata realtà. Grazie all’accreditamento Erasmus+, l’Istituto intende realizzare tutte le attività previste dal Programma di mobilità per scuole accreditate KA121-SCH, tra cui job shadowing, corsi di formazione per docenti, attività di insegnamento all’estero e mobilità di gruppo per gli alunni accompagnati dai docenti.

“L’accreditamento è il riconoscimento di un impegno collettivo. Abbiamo voluto dare ai nostri ragazzi le chiavi dell’Europa, e oggi quelle porte sono finalmente aperte.” è il messaggio che traspare con orgoglio dai vertici dell’Istituto.

Dietro il punteggio di 95/100 c’è inoltre la Commissione Erasmus, un team di docenti (Maria Cutrupia, referente Erasmus in carica, Carmen Barca, Felice Trimboli, Rosa Impollino, Patrizia Mostaccio, Tiziana Torre e Stefania Zocco) che, con spirito di squadra, ha saputo proiettare l’Istituto verso scenari ambiziosi.

I quattro pilastri del futuro

Il piano d’azione dell’Istituto Comprensivo “Foscolo” si poggia su obiettivi concreti che cambieranno il modo di fare scuola: