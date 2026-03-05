Festival della Coreografia: l’8 marzo la grande danza protagonista a Barcellona P.G.

Sarà il Teatro “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto ad ospitare, domenica 8 marzo 2026, il Festival della Coreografia del Tirreno, appuntamento dedicato alla danza e alla creatività coreografica.

L’evento, riconosciuto dal Registro Nazionale delle Attività Sportive – Sport e Salute, vedrà la partecipazione di un parterre di ospiti e giurati di rilievo nazionale e internazionale. Tra i nomi annunciati figurano:

Alessandra Tripoli: Ballerina professionista, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”;

Ballerina professionista, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”; Fabrizio Prolli : noto coreografo internazionale;

: noto coreografo internazionale; Emanuele Battista: coreografo e ballerino urban;

coreografo e ballerino urban; Diana Florindi: direttrice di Opificio a Roma.

Presenti anche Alina Cammisano, Rossella Brescia e Maria Grazia Tallei, oltre al coreografo internazionale Paganini.

Un elemento di grande interesse è rappresentato dall’opportunità offerta ai primi classificati: l’ammissione al prestigioso Taormina Dance Festival, in programma il 12 e il 13 aprile.

Per informazioni, contattare il numero: 338 86 69 681.