Barcellona, caso di tentato rapimento: i chiarimenti sulla vicenda

Sarebbero diversi episodi consecutivi e non uno soltanto. L’ultimo riguarda un nonno alla ricerca dei nipoti che ha incalzato una psicosi collettiva che ha creato una conseguente caccia all’adescatore seriale a Barcellona Pozzo di Gotto.

Si tratta di un caso scoppiato lo scorso lunedì che ha destato, nel corso degli ultimi giorni, una forte preoccupazione per l’incolumità e la sicurezza dei più piccoli.

Prima la denuncia di una mamma, arrivata anche in mano dei Carabinieri della locale Stazione, ma diffusa in prima battuta attraverso i social sarebbe la seguente: lo scorso lunedì mattina un uomo dalla lunga barba, fingendosi nonno, avrebbe chiesto della figlia della donna, minorenne e frequentante la scuola d’infanzia di Oreto, tramite l’operatrice scolastica in servizio. La bidella, allarmata, non avrebbe – giustamente – consegnato la bambina, avvisando la madre dell’accaduto.

Nei giorni successivi, si sono susseguiti ulteriori presunti avvistamenti nei pressi di altre scuole e si tratterebbe appunto dell’episodio del nonno che ha generato un panico senza precedenti. Le Forze dell’Ordine sono a lavoro ormai da giorni per il monitoraggio costante del territorio e dei vari istituti scolastici cittadini.

I chiarimenti a seguito delle indagini: nessun adescatore a piede libero

La realtà emersa è però ben diversa da quella rimbalzata online e si tratterebbe di episodi diversi: nel primo caso, non si ha riscontro riguardante il presunto adescatore; nel secondo, non si tratterebbe di un malintenzionato, bensì di un nonno che, non vedendo i propri nipoti (un maschio e una femmina) da lungo tempo a causa di una lite familiare, avrebbe iniziato a cercarli tra i vari istituti scolastici della città basandosi sui soli nominativi. Un gesto che, nel clima di tensione generale, è stato erroneamente interpretato come un tentativo di adescamento.

Sarebbe questo il punto di partenza dell’ondata di allarmismo che negli ultimi giorni ha riguardato Barcellona Pozzo di Gotto. Fortunatamente, al momento attuale, a seguito del dovuto monitoraggio da parte delle Forze dell’Ordine, è possibile affermare che non c’è alcun adescatore di minori a Barcellona Pozzo di Gotto.