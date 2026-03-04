Terme Vigliatore, contestazione e diffida a Sindaco e Presidente del Consiglio

Nuovi scontri all’interno del Comune di Terme Vigliatore, dove aumenta la tensione. I consiglieri di minoranza, infatti, hanno inviato una formale contestazione e diffida indirizzata ai vertici del Comune, denunciando un “reiterato tentativo di impedimento” nelle funzioni di controllo relative al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG).

Al centro della contesa, la nota prot. 0002588 del 24 febbraio 2026, con cui l’amministrazione aveva convocato un incontro tecnico sul PUG con un preavviso di meno di 15 ore, notte inclusa, nel pomeriggio per la mattina successiva.

Una tempistica definita “irragionevole” e “irrispettosa”, che impedirebbe ai consiglieri di opposizione una partecipazione consapevole su uno strumento che disegnerà lo sviluppo economico e sociale del territorio per i prossimi decenni.

La denuncia: convocazioni “lampo” e mancanza di trasparenza

Sulla vicenda interviene con fermezza la consigliera Chiara Raissa Crisafulli, che punta l’indice direttamente sulla gestione dell’aula e delle procedure di garanzia.

“Non è la prima volta che ci troviamo costretti a contestare l’operato del Presidente del Consiglio” – dichiara Chiara Crisafulli – “il cui profilo appare ormai inadeguato per il ruolo super partes che dovrebbe ricoprire”.

Insieme a Crisafulli, gli altri firmatari della diffida sono i consiglieri Giovanni Zanghì, Chiara Calabrò, Stella Roberta Giunta e Ida Siracusa.

Il documento inviato al Comune parla chiaro: la minoranza non accetterà colpi di mano. “Se qualcuno crede di gestire nelle segrete stanze il PUG, sappia sin d’ora che troverà una ferma opposizione”, si legge nel testo.

La contestazione evidenzia come la reiterata mancata convocazione o le convocazioni last-minute configurino un grave vulnus democratico.

Verso la segnalazione in Prefettura

All’interno della diffida, inoltre, si legge che, in assenza di un immediato ripristino delle corrette prassi istituzionali e di un confronto preventivo e concordato con le forze di opposizione, i consiglieri sono pronti a portare il caso fuori dalle mura comunali.