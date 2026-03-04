Riapre “Maiorana Moda”: lo storico negozio torna con un nuovo look

Il quinto articolo del Concorso “Premio Giuseppe Puliafito”, I edizione.

Dopo un’attenta ristrutturazione, il negozio “Maiorana Moda” ha riaperto le sue porte, completamente rinnovato nello stile e nell’atmosfera. Situato nel cuore della città ,lo store storico torna con un look

moderno e accogliente, pronto a offrire ai clienti un’esperienza di shopping ancora più raffinata. Chi lo conosceva già è rimasto colpito dal cambiamento: l’ambiente è oggi più moderno, raffinato, ma conserva l’anima di sempre, fatta di qualità, gusto e attenzione al cliente. L’atmosfera durante l’inaugurazione è stata vivace e positiva, tra brindisi, musica e tanti complimenti da parte dei presenti.

Lo store colpisce per lo stile curato, l’ambiente elegante e una selezione di capi che unisce raffinatezza e comodità, perfetti per ogni occasione: dal look casual al più formale. ”Volevamo dare nuova vita al negozio, senza perdere la nostra identità – raccontano i titolari – unendo tradizione e rinnovamento per offrire un ambiente ancora più curato e al passo con i tempi”. “Maiorana Moda” si conferma un punto di riferimento per chi cerca eleganza, qualità e attenzione ai dettagli.