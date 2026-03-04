Milazzo: la presentazione dell’evento “Sicilia Madre”

Un appuntamento dedicato all’identità, ai sapori e alle eccellenze produttive siciliane sarà inaugurato questo giovedì, 6 marzo, in una conferenza stampa alle ore 11:00 presso Palazzo d’Amico.
L’evento “Sicilia Madre”, un vero e proprio viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione, si protrarrà per tre fine settimana consecutivi nel mese di marzo alla galleria del Parco Corolla, organizzata in collaborazione con la società E20Divini.
La presentazione: gli interventi
Alla conferenza stampa di presentazione, in cui sarà anticipato l’evento, interverranno:
- il Sindaco di Milazzo, Pippo Midili;
- il Sindaco di San filippo del Mela, Gianni Pino;
- il Direttore Parco Corolla, Santi Grillo;
- CEO E20Divini, Verdiana Venuto;
- Presidente Compait, Peppe Leotta;
- FIS, Giusy Isgro’;
- AIS Sicilia, Grazia Dipaola;
- Presidente ABBI, Nino Santoro;
- Slow Food Messina, Nino Mostaccio.
Il primo appuntamento: “Dulcissima” il 7 marzo
“Sicilia Madre” nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio siciliano, riunendo aziende provenienti da tutte le province dell’Isola in un percorso espositivo e degustativo che metterà al centro qualità, cultura e identità enogastronomica.
Il primo appuntamento prenderà il via venerdì 7 marzo con “Dulcissima”, un fine settimana interamente dedicato al mondo della pasticceria artigianale e dei vini passiti, simboli di una tradizione dolciaria che rende la Sicilia celebre nel mondo.