Milazzo: la presentazione dell’evento “Sicilia Madre”

Un appuntamento dedicato all’identità, ai sapori e alle eccellenze produttive siciliane sarà inaugurato questo giovedì, 6 marzo, in una conferenza stampa alle ore 11:00 presso Palazzo d’Amico.

L’evento “Sicilia Madre”, un vero e proprio viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione, si protrarrà per tre fine settimana consecutivi nel mese di marzo alla galleria del Parco Corolla, organizzata in collaborazione con la società E20Divini.

La presentazione: gli interventi

Alla conferenza stampa di presentazione, in cui sarà anticipato l’evento, interverranno:

il Sindaco di Milazzo, Pippo Midili;

il Sindaco di San filippo del Mela, Gianni Pino;

il Direttore Parco Corolla, Santi Grillo;

CEO E20Divini, Verdiana Venuto;

Presidente Compait, Peppe Leotta;

FIS, Giusy Isgro’;

AIS Sicilia, Grazia Dipaola;

Presidente ABBI, Nino Santoro;

Slow Food Messina, Nino Mostaccio.

Il primo appuntamento: “Dulcissima” il 7 marzo

“Sicilia Madre” nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio siciliano, riunendo aziende provenienti da tutte le province dell’Isola in un percorso espositivo e degustativo che metterà al centro qualità, cultura e identità enogastronomica.

Il primo appuntamento prenderà il via venerdì 7 marzo con “Dulcissima”, un fine settimana interamente dedicato al mondo della pasticceria artigianale e dei vini passiti, simboli di una tradizione dolciaria che rende la Sicilia celebre nel mondo.