Il lungomare di SPINESANTE: una risorsa da valorizzare

Il sesto articolo del Concorso “Premio Giuseppe Puliafito”, I edizione.

Il lungomare di Spinesante, frazione di Barcellona P.G è stata in passato un’importante zona turistica.

Oggi però, a causa di numerosi disagi e della mancanza di interventi adeguati, ha perso gran parte della sua importanza e della sua attrattiva.

Il tratto di mare di Spinesante presenta grandi potenzialità dal punto di vista paesaggistico.

Da un lato alle spalle ha la periferia di Barcellona, mentre dall’altra parte offre uno splendido panorama con lo sfondo delle isole Eolie che rappresenta uno dei suoi principali punti di forza.

A tutto ciò si aggiunge la spiaggia, che costituisce una risorsa fondamentale e un’attrazione per le attività sportive, come la pesca.

Durante il periodo estivo la zona registra un’alta densità di popolazione, grazie alle numerose famiglie che lasciano le abitazioni invernali per trasferirsi nelle case estive.

In estate il lungomare si anima anche grazie alla presenza di giostre, campi da calcio e basket, divenendo un punto di ritrovo per giovani e famiglie, che vi trascorrono le serate passeggiando, prendendo aria fresca e socializzando.

Al contrario nei mesi invernali l’area si trasforma in un luogo quasi deserto, poco frequentato e scarsamente vissuto.

Oggi il lungomare di Spinesante necessita di numerosi interventi di riqualificazione per essere pienamente rivalutato.

Migliorare quest’area significherebbe offrire ai cittadini uno spazio più accogliente e attrattivo, non solo nei mesi estivi ma durante tutto l’anno. Un primo passo potrebbe essere la realizzazione di attività commerciali, come bar, ristoranti e pizzerie aperte in tutte le stagioni, capaci di rendere il lungomare un punto di riferimento costante.

Sarebbe, inoltre, importante ricostruire e valorizzare le aree ricreative e sportive con campi da beach volley, spazi per la ginnastica all’aperto e piste ciclabili, così da incentivare uno stile di vita sano e una frequentazione continua della zona. Fondamentale sarebbe anche valorizzare la tradizione della pesca, che fa parte della zona del territorio, attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative capaci di attirare un pubblico numeroso.



Una delle criticità principali del lungomare di Spinesante è rappresentata dal degrado, con spiagge poco curate e ricche di sporcizia. Questo problema potrebbe essere affrontato incentivando iniziative di volontariato e opere di beneficenza, finalizzate alla pulizia e alla riqualificazione dell’ambiente costiero.

Accanto alla pulizia delle spiagge, sarebbe necessario ripristinare e migliorare le infrastrutture come marciapiedi, il rifacimento del manto stradale e la sostituzione dell’illuminazione pubblica, oggi in molti tratti insufficiente. Importante sarebbe anche la realizzazione di docce pubbliche più numerose ed efficienti, oltre a strutture accessibili per le persone con disabilità.

Un ulteriore intervento utile sarebbe la creazione di aree attrezzate per il divertimento della famiglie, già presenti con successo in molte altre località italiane. A tutto questo si potrebbe affiancare l’organizzazione di eventi culturali e ricreativi come manifestazioni sportive e mercatini, spettacoli capaci di attirare più visitatori e contrastare l’attuale situazione di degrado.

Infine sarebbe necessario investire nella messa in sicurezza del lungomare contro le mareggiate, che spesso provocano l’innalzamento del mare e il danneggiamento delle strade. Interventi mirati permetterebbero di proteggere il territorio, garantire maggiore sicurezza ai residenti e visitatori e rilanciare l’area dal punto di vista turistico.