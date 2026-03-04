Elezioni amministrative 2026: si vota il 24 e 25 maggio

È ufficiale: anche la Sicilia segue il trend nazionale, fissando il voto per le elezioni amministrative 2026, già programmate per la primavera, il 24 e 25 maggio prossimi.

Domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 andranno alle urne circa 70 comuni siciliani, fra cui Barcellona Pozzo di Gotto. Lo ha deciso oggi dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione e assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica ad interim Renato Schifani.

Le date coincidono con quelle già stabilite a livello nazionale, permettendo uno svolgimento simultaneo nella maggior parte dei comuni italiani.

Inoltre, sedici comuni siciliani – Barcellona Pozzo di Gotto compresa – con popolazione superiore ai 15mila abitanti voteranno con sistema proporzionale e l’eventuale ballottaggio sarà svolto nei giorni 7 e 8 giugno.

Nel messinese, oltre al capoluogo e al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, altri centri andranno al voto: Alì Terme, Basicò, Giardini Naxos, Graditi, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.