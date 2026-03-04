Barcellona, l’incontro “Terzietà del giudice e giusto processo”

Un approfondimento tecnico sulle garanzie costituzionali nel sistema penale. È questo il focus dell’incontro dal titolo “Terzietà del giudice e giusto processo – La ratio della riforma”, in programma sabato 7 marzo alle ore 16:30 presso l’Auditorium San Vito di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’iniziativa si propone come un momento di analisi giuridica dedicato ai principi cardine del processo penale, con particolare attenzione al concetto di terzietà del giudice e agli effetti concreti delle riforme in discussione sul piano delle tutele costituzionali.

Al centro del dibattito vi è l’approfondimento della “ratio” della riforma, ovvero le motivazioni giuridiche e sistematiche che ne costituiscono il fondamento. L’intento è spostare il confronto dal piano del dibattito politico a quello dell’analisi tecnica, con un focus sulle garanzie del cittadino e sull’equilibrio tra accusa e difesa nel processo penale.

I relatori

A introdurre e moderare i lavori sarà l’avvocato Pinuccio Calabrò, responsabile regionale del Dipartimento Giustizia della Lega e sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto.

Interverranno:

il senatore Andrea Ostellari , sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia;

, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia; l’ avvocato Francesco Petrelli , presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane;

, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane; il dottor Federico Moleti , sostituto procuratore della Repubblica di Palmi;

, sostituto procuratore della Repubblica di Palmi; l’ avvocato Sebastiano Campanella , presidente della Camera Penale di Barcellona Pozzo di Gotto;

, presidente della Camera Penale di Barcellona Pozzo di Gotto; l’ avvocato Alberto Gullino , presidente della Camera Penale di Messina;

, presidente della Camera Penale di Messina; l’ avvocato Carmelo Occhiuto , presidente onorario della Camera Penale di Patti;

, presidente onorario della Camera Penale di Patti; il professor avvocato Corrado Rizzo , docente di Diritto processuale penale all’Università di Messina;

, docente di Diritto processuale penale all’Università di Messina; l’avvocato Giuseppe Lo Presti, responsabile provinciale del Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia.

Previsti inoltre gli indirizzi di saluto del senatore Nino Germanà e dell’onorevole Pino Galluzzo.

La presenza di rappresentanti del Governo, della magistratura requirente, dell’avvocatura e dell’accademia configura l’evento come un tavolo di confronto articolato tra i diversi protagonisti del sistema giustizia.