Barcellona, FdI: l’on. Giovanni Donzelli incontra i cittadini

Proseguono le iniziative informative in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026. Giovedì 5 marzo, alle ore 17:00, l’onorevole Giovanni Donzelli sarà a Barcellona Pozzo di Gotto per un incontro pubblico con i cittadini.

L’appuntamento è previsto presso il Parco Urbano “Maggiore Giuseppe La Rosa”, dove sarà allestito un gazebo informativo dedicato ai temi oggetto della consultazione referendaria.

Referendum giustizia 2026

Il voto è in programma per il 22 e 23 marzo 2026 e riguarda alcune proposte di modifica del sistema giudiziario. Il dibattito politico si concentra su questioni legate all’assetto della magistratura, alla separazione delle carriere e alle garanzie del giusto processo.

L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti promossi da Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. Secondo quanto scritto nel manifesto dell’evento, sarà presente la deputazione nazionale e regionale del partito.