Messina: Accolti dal questore i 29 nuovi operatori della Polizia di Stato

Il Questore di Messina ha incontrato i nuovi Agenti, Assistenti ed Ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Messina, nell’ambito dei movimenti disposti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In particolare, sono stati assegnati alla Questura di Messina 13 operatori appartenenti al ruolo Ispettori e 12 operatori appartenenti al ruolo Agenti e Assistenti, mentre sono stati assegnati direttamente al Commissariato di Capo d’Orlando 3 Agenti e al Commissariato di Sant’Agata di Militello 1 Agente.

Gli operatori della Polizia di Stato appena arrivati sono stati assegnati dal Questore prevalentemente ai servizi investigativi e di controllo del territorio.

A tutti loro vanno gli auguri di buon lavoro al servizio della collettività peloritana.