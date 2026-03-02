Giammoro: inaugurato nuovo impianto di atletica

Una giornata significativa per l’atletica messinese. Dopo una proficua interlocuzione con il Comune di Pace del Mela, le associazioni Atletica Villafranca, Indomita Torregrotta, Meeting Sport Runner e Dream Atletica hanno ufficialmente ottenuto il riconoscimento come gestori del nuovo impianto di atletica leggera di Giammoro.

La struttura, situata nel territorio comunale di Pace del Mela, rappresenta un importante punto di svolta per tutto il movimento sportivo locale. Non si tratta soltanto di un nuovo campo di allenamento, ma di una vera e propria casa per l’atletica del comprensorio, da Villafranca fino a Milazzo.

L’impianto sarà uno spazio dedicato ai giovani, agli atleti master over 35 e a tutti coloro che praticano questo sport con passione e dedizione. La gestione condivisa tra le società è il risultato di un percorso fondato su collaborazione, visione comune e lavoro di squadra, elementi che hanno permesso di raggiungere questo traguardo.

Il Comitato Provinciale ha espresso piena soddisfazione per l’iniziativa, formulando i più sentiti complimenti alle associazioni coinvolte. Per il movimento atletico provinciale, la disponibilità di un impianto dedicato rappresenta un riferimento fondamentale e un’opportunità di crescita concreta.