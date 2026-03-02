Dopo l’ennesima aggressione ai danni di poliziotti penitenziari (tre nell’ultima settimana) in
servizio presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. la Con.si.pe. chiede al Provveditore
Regionale interventi urgenti.
A dichiararlo è il Vice Presidente di Con.si.pe. ,Francesco Davide Scaduto, che rende noto di
aver richiesto un urgente incremento di personale di Polizia Penitenziaria da assegnare, intanto
provvisoriamente, presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. perchè quello presente non
assicura la necessaria “serenità” lavorativa che dovrebbe essere alla base di ogni delicato turno
di servizio che un poliziotto penitenziario assicura quotidianamente. Non è possibile, prosegue
Scaduto, che un poliziotto penitenziario di Barcellona Pozzo di Gotto non sappia se il suo turno
di servizio finisca regolarmente con il suo rientro a casa oppure su un lettino di un pronto
soccorso perché vittima di un’aggressione.
Contestualmente, il Vice Presidente di Con.si.pe. fa sapere che è stata chiesta un’ispezione
necessaria per fare il punto della situazione e cercare di ripartire con investimenti e rivisitazioni
strutturali e organizzative per assicurare a tutti gli operatori penitenziari barcellonesi dignità
lavorativa.
Aggressione ai poliziotti penitenziari del carcere di Barcellona, chiesti dal Con.si.pe. interventi urgenti- Attualità
Dopo l’ennesima aggressione ai danni di poliziotti penitenziari (tre nell’ultima settimana) in