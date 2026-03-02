Aggressione ai poliziotti penitenziari del carcere di Barcellona, chiesti dal Con.si.pe. interventi urgenti

Dopo l’ennesima aggressione ai danni di poliziotti penitenziari (tre nell’ultima settimana) in

servizio presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. la Con.si.pe. chiede al Provveditore

Regionale interventi urgenti.

A dichiararlo è il Vice Presidente di Con.si.pe. ,Francesco Davide Scaduto, che rende noto di

aver richiesto un urgente incremento di personale di Polizia Penitenziaria da assegnare, intanto

provvisoriamente, presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. perchè quello presente non

assicura la necessaria “serenità” lavorativa che dovrebbe essere alla base di ogni delicato turno

di servizio che un poliziotto penitenziario assicura quotidianamente. Non è possibile, prosegue

Scaduto, che un poliziotto penitenziario di Barcellona Pozzo di Gotto non sappia se il suo turno

di servizio finisca regolarmente con il suo rientro a casa oppure su un lettino di un pronto

soccorso perché vittima di un’aggressione.

Contestualmente, il Vice Presidente di Con.si.pe. fa sapere che è stata chiesta un’ispezione

necessaria per fare il punto della situazione e cercare di ripartire con investimenti e rivisitazioni

strutturali e organizzative per assicurare a tutti gli operatori penitenziari barcellonesi dignità

lavorativa.



