Novara e Barcellona P.G.: i teatri come cuore della memoria e dell’identità

Un viaggio tra storia, tradizioni e architettura ha acceso i riflettori sulle realtà teatrali di Novara di Sicilia e Barcellona Pozzo di Gotto, mettendo al centro il valore culturale e sociale di questi spazi, da sempre luoghi di incontro, confronto e crescita collettiva.

Questo il tema dell’incontro “Teatri, le realtà storiche di Novara di Sicilia e Barcellona Pozzo di Gotto”, organizzato dal Rotary Club Barcellona e tenutosi ieri pomeriggio presso l’Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa”.

Ad aprire gli interventi è stato il Sindaco di Novara di Sicilia, dott. Girolamo Bertolami, che ha ripercorso le tappe fondamentali della storia del teatro novarese, sottolineando il ruolo determinante che esso ha rivestito per la comunità. Un luogo non solo di spettacolo, ma di aggregazione e identità, capace di attraversare le trasformazioni del tempo mantenendo intatto il suo significato simbolico.

A seguire, il dott. Salvatore Buemi, portavoce delle tradizioni novaresi, ha invece posto l’attenzione sul Carnevale di Novara, una manifestazione dalle radici antiche che ancora oggi viene celebrata in tutte le sue fasi, coinvolgendo adulti e bambini.

Ampio spazio è stato dedicato al Teatro Mandanici. Gli architetti Marcello Crinò e Francesca Aricò, dopo un breve excursus sulle origini del teatro nell’antica Grecia, hanno ricostruito – attraverso parole e immagini – la storia del vecchio Mandanici e illustrato le caratteristiche architettoniche del nuovo teatro.

In particolare, è stato evidenziato come la progettazione interna, basata sul progetto iniziale dell’architetto Leone, richiami la struttura dei teatri dell’antica Grecia, con un’attenzione particolare alla centralità dello spazio scenico e alla relazione con il pubblico.