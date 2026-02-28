L’intervista pre-partita a Giovanni Cessel, capitano del Barcellona Basket

Il Barcellona Basket si regala una domenica da protagonista e manda un segnale forte al campionato. La vittoria di domenica scorsa contro la Virtus Ragusa, seconda in classifica, non è solo un risultato di prestigio, ma la conferma della crescita di un gruppo che nelle ultime settimane ha trovato identità e continuità.

Archiviata l’impresa contro Ragusa, però, non c’è tempo per abbassare la guardia. Domani pomeriggio i giallorossi saranno impegnati nella trasferta contro Matera, in una sfida che rappresenta un banco di prova importante per dare continuità ai risultati.

Serviranno la stessa concentrazione e determinazione mostrate domenica scorsa per provare a conquistare altri punti preziosi e continuare la corsa ai play-off.

Ai microfoni di 24live, il capitano Giovanni Cessel ha sottolineato l’importanza di dare continuità alla prestazione offerta contro la Virtus Ragusa evidenziando come contro Matera, anch’essa una delle favorite in questo campionato, sarà fondamentale scendere in campo con la stessa intensità e determinazione.