Barcellona: Melangela scolaro, candidata sindaco incontra i cittadini

Si terrà questo pomeriggio, alle ore 19:30, l’incontro pubblico di Melangela Scolaro, prima candidata sindaco di Barcellona P.G. L’evento avrà luogo presso la sede del Comitato Sud chiama Nord, in via Umberto I, 208.

Protagonista dell’incontro, Melangela Scolaro interverrà nel corso della serata per confrontarsi con cittadini e sostenitori dei temi al centro dell’iniziativa. L’evento rappresenta un momento di dialogo aperto, pensato per coinvolgere la cittadinanza e condividere idee e proposte per il futuro della città.