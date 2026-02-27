Messina, arrestato 34enne: sequestro di armi, munizioni e stupefacenti

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro – avvalendosi del supporto delle unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi specializzate per la ricerca di stupefacenti e armi – hanno arrestato un 34enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’operazione è inserita all’interno di una più ampia attività di controllo del territorio, effettuata dai Carabinieri per intensificare i servizi volti a contrastare ogni tipo di reato e incrementare la sicurezza percepita, anche al fine di verificare eventuali allacci abusivi alla rete elettrica o indebite occupazioni di immobili di edilizia popolare.

Il 34enne, controllato mentre si allontanava dalla propria abitazione nel quartiere Giostra, ha subito manifestato un atteggiamento nervoso che ha indotto i militari ad eseguire una perquisizione personale. All’esito di quest’ultima, l’uomo è stato trovato in possesso di 900 grammi di marijuana (suddivisi in 9 panetti) e 230 grammi cocaina.

Al controllo è seguito immediatamente l’arresto e ulteriori controlli e perquisizioni sono stati eseguiti d’iniziativa presso l’abitazione nelle aree condominiali di pertinenza del medesimo complesso di edilizia popolare dove l’uomo risiede.

I controlli hanno poi consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente anche altri 4,5 chilogrammi circa di marijuana, 800 grammi di cocaina, 120 di crack e alcuni bilancini di precisione, nonché due fucili a canne mozze di provenienza furtiva, due pistole a salve (di cui una modificata), 10 cartucce e circa 1.300 euro, verosimilmente provento di attività delittuose.

Al termine delle attività, il 34enne è stato ristretto nel carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Gli stupefacenti e le armi, invece, saranno sottoposti ad accertamenti tecnici da parte dei Carabinieri del R.I.S. di Messina per risalire alla loro provenienza.