Incidente sul lavoro: ha perso la vita Antonio Russo, 61 anni

L’operaio morto nel tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Barcellona Pozzo di Gotto è Antonio Russo, 61 anni.

Il drammatico episodio si è verificato nella tarda mattinata presso lo stabilimento della AgrumiGel Srl, azienda specializzata nella lavorazione e trasformazione di agrumi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava all’interno dell’impianto produttivo quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe rimasto incastrato in un macchinario durante le operazioni di lavoro.

Immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro. Presenti anche i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 61enne.

La notizia della morte di Antonio Russo ha scosso profondamente la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto. Le autorità competenti proseguono gli accertamenti per fare piena luce su quanto accaduto.