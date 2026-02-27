Barcellona: addio ad Angelo Alberto, stimato imprenditore

È venuto a mancare all’età di 83 anni Angelo Alberto, stimato imprenditore e volto noto della comunità di Barcellona Pozzo di Gotto. Per lungo tempo titolare della concessionaria Renault, è stato un punto di riferimento nel settore automobilistico locale. Negli ultimi anni era alla guida della “Global Service – Centro Revisioni”, continuando a distinguersi la fiducia riconosciuta nel suo lavoro.

“Stimato imprenditore, amorevole e amatissimo marito, padre, nonno e amico”, si legge all’interno del necrologio.

I funerali avranno luogo domani, sabato 28 febbraio, alle ore 11:00 nella Chiesa di S. Maria Assunta in Barcellona Pozzo di Gotto. A seguire, si terrà il corteo funebre per il locale del cimitero.

La redazione si unisce al dolore della famiglia per la perdita di un uomo apprezzato non solo per le sue capacità imprenditoriali, ma anche per le sue doti umane, esprimendo le più sentite condoglianze.