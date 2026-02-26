Barcellona P.G. ricorda Giuseppe Puliafito nel primo anniversario della scomparsa

A un anno dalla sua scomparsa, la comunità barcellonese si prepara a ricordare Giuseppe Puliafito, compianto Direttore di 24live, con una celebrazione in suo suffragio in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:00, presso l’Oratorio Salesiano S. Michele Arcangelo di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel manifesto commemorativo, si è voluto accompagnare il suo ricordo con una frase carica di significato: “Chi ha dato tanto amore non muore mai. L’amore lascia tracce che nessun tempo potrà mai cancellare.”

Direttore responsabile della nostra testata online, Giuseppe Puliafito è stato un punto di riferimento nel panorama dell’informazione locale, distinguendosi per passione, impegno e attenzione verso il territorio. La sua attività giornalistica ha contribuito negli anni a raccontare la vita sociale, culturale e politica della città.