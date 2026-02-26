Barcellona, Consiglio comunale: no alla manutenzione stradale

Si è riunito ieri, 25 febbraio, il Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dal Presidente Angelo Paride Pino. Pienamente raggiunto il numero legale, i punti all’ordine del giorno discussi sono stati vari e abbondantemente dibattuti.

Uno stop alla variazione di bilancio per gli interventi di manutenzione stradale, che avrebbe comportato lo stanziamento di una somma di 90 mila euro: numerose le perplessità sollevate al riguardo dall’opposizione.

A novembre scorso l’ufficio tecnico aveva richiesto una variazione di bilancio di 200 mila euro, da riservare agli interventi manutentivi. In tale occasione, l’opposizione aveva richiesto che di questi, 90 mila euro fossero indirizzati al rifacimento della copertura del PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, ormai in balìa delle intemperie, e 10 mila per lavori di rifacimento della scuola “Majorana”.

Le risorse residue, pari a 100 mila euro, si sono rivelate tuttavia insufficienti all’espletamento degli interventi: da qui la proposta, portata ieri in Consiglio dalla Giunta, di incrementare i capitoli destinati agli interventi con ulteriori 90 mila euro.

Tale somma sarebbe stata reperita attingendo al capitolo relativo alla manutenzione straordinaria del Cimitero, dotato di uno stanziamento complessivo di 210 mila euro, in considerazione dell’andamento della spesa registrata nell’esercizio precedente, attestatasi a circa 100 mila euro.

L’Assessore ai Lavori pubblici, Carmelo Pirri, nell’illustrare la proposta, ha spiegato che i fondi sarebbero stati impiegati partendo dalle vie principali, in quanto soggette a maggiore traffico, per proseguire con le situazioni più rischiose.

La proposta non è stata ritenuta valida e l’opposizione si è astenuta. Dunque, la variazione è stata respinta.

Gli altri punti all’ordine del giorno

Sono stati diversi i punti dibattuti nel corso della seduta, quattro dei quali aggiunti in extremis con integrazione del 24 febbraio.

Disattese, invece, le richieste del Movimento Città Aperta di portare in Consiglio il punto riguardante i lavori urgenti sulla litoranea di Spinesante. La motivazione sarebbe stata l’assenza del sindaco Calabrò e la volontà di discutere la questione, considerata di grande importanza, in maniera più approfondita all’interno di un Consiglio dedicato. A questo proposito, il Presidente del Consiglio Angelo Paride Pino ha annunciato che verrà indetto un Consiglio comunale straordinario.

I punti discussi, nello specifico, hanno riguardato:

variazione di bilancio per le attività culturali, finalizzata all’introito di un contributo pari a 30 mila euro per coprire le spese del concerto tenutosi il 15 agosto scorso in Piazza delle Ancore a Calderà;

finalizzata all’introito di un contributo pari a 30 mila euro per coprire le spese del concerto tenutosi il 15 agosto scorso in Piazza delle Ancore a Calderà; variazione di bilancio per le assunzioni per politiche di coesione : per coprire entrate e spese legate alle assunzioni previste dal D.L. 124/2023;

: per coprire entrate e spese legate alle assunzioni previste dal D.L. 124/2023; aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025–2027 ;

; variazione di bilancio riguardo l’asilo nido : modifica urgente del bilancio per finanziare l’ultima annualità dell’implementazione dell’asilo nido comunale;

: modifica urgente del bilancio per finanziare l’ultima annualità dell’implementazione dell’asilo nido comunale; variazione di bilancio riguardo i servizi sociali (fondo solidarietà e MSNA – Minori stranieri non accompagnati; SPRAR);

(fondo solidarietà e MSNA – Minori stranieri non accompagnati; SPRAR); variazione di bilancio – formazione personale (PNRR) : adeguamento del bilancio provvisorio per finanziare attività formative del personale tramite fondi PNRR;

: adeguamento del bilancio provvisorio per finanziare attività formative del personale tramite fondi PNRR; variazione di bilancio – PNRR Disabilità (percorsi di autonomia): fondi destinati a progetti PNRR per l’autonomia delle persone con disabilità.

Ad attivare un dibattito particolarmente animato, oltre alla manutenzione stradale, è stato anche l’ultimo punto, sul quale l’opposizione ha espresso diverse riserve, a partire dai consiglieri Melangela Scolaro, Carmelo Pino e Lidia Pirri, che hanno contestato il ritardo nella presentazione della variazione, relativa a un servizio in scadenza nel mese di agosto, pur riconoscendone l’importanza. Il voto finale è stato comunque favorevole.