Barcellona: avviso di interruzione del servizio idrico

È stato diramato un avviso di interruzione del servizio idrico con effetto immediato, a partire dalle ore 17, che riguarda particolarmente: centro cittadino, quartiere S. Andrea e zona di Pozzo di Gotto.
L’interruzione si è resa necessaria per consentire l’intervento urgente di riparazione sulla condotta idrica, a causa di una rottura causata dalla società ENEL che sta eseguendo lavori in via Manganelli.
A partire dal momento attuale e fino al completamente dei lavori, potranno verificarsi dei disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile.
Tuttavia, si prevede che il normale servizio sarà ristabilito già nella tarda serata di oggi.