Nuova Igea Virtus accanto a Simone: “Lotta e vinci insieme a noi”

La Nuova Igea Virtus dedica un messaggio a Simone: comunità e squadra unite nella solidarietà

La Nuova Igea Virtus, tramite i propri canali, esprime un gesto di forte vicinanza per Simone Bisbano, il giovane ala pivot classe 2006 dell’Orsa Barcellona di calcio a cinque.

Il ragazzo, rimasto coinvolto in un grave infortunio sabato scorso durante la partita tra Atletico Barcellona e Orsa, si trova momentaneamente ricoverato presso il Policlinico di Messina.

In questo momento forte è la preoccupazione e la vicinanza da parte di tutta la comunità barcellonese. Domenica scorsa allo stadio “D’Alcontres-Barone”, durante il match contro il Paternò, sono stati esposti striscioni di sostegno dai tifosi giallorossi. Un obiettivo unitario: esprimere vicinanza a Simone che, tra le altre cose, ha vestito in passato la maglia dell’Igea.

Il messaggio della società: “Lotta insieme a noi, lotta e vinci insieme a noi”

Dopo l’esposizione degli striscioni, la società, insieme a squadra e staff, ha voluto lanciare un messaggio diretto alla famiglia e al giovane: un segnale concreto di solidarietà in un momento delicato.

“La nostra città, il nostro pubblico, la nostra società e i nostri calciatori sono insieme a Simone in questo momento di grande apprensione per la famiglia e per un giovane di Barcellona che ha vestito anche la nostra gloriosa maglia.

Dopo lo striscione esposto dal gruppo organizzato, che ringraziamo per la sensibilità e la passione dimostrate, la squadra e lo staff hanno voluto donare una maglia autografata da tutti per consegnarla alla famiglia e a Simone.

Giorno dopo giorno, il quadro clinico migliora. Continuiamo a restare vicini a lui e ai suoi cari con il pensiero e con il cuore.

Forza Simone”.

Si fa sempre più intensa l’apprensione per Simone da parte di tutta la comunità, in attesa di notizie positive rispetto al quadro clinico, che sarebbe in graduale miglioramento.