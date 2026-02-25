Capo Milazzo, maxi sequestro: rinvenuti 38 kg di sostanza stupefacente

I militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Milazzo hanno effettuato nella giornata di ieri, martedì 24 febbraio, un ingente sequestro di sostanza stupefacente.

Nel corso di un’attività di controllo e vigilanza lungo il litorale dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, ed in particolare nella zona della spiaggia delle Tre Pietracce, i militari hanno rinvenuto oltre 38 chilogrammi di presunta sostanza stupefacente, verosimilmente riconducibile all’hashish.

La sostanza è stata individuata all’interno di una borsa artigianale realizzata con materiale plastico e nastro adesivo, accuratamente sigillata con numerosi strati protettivi. Il confezionamento, presumibilmente studiato nei dettagli, sarebbe stato finalizzato a preservare il contenuto dall’azione dell’acqua marina.

All’interno del contenitore sono stati rinvenuti 350 panetti di piccola grammatura, ciascuno ulteriormente confezionato con involucri protettivi.

Sequestro disposto dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal dott. Giuseppe Verzera, ha disposto l’immediato sequestro del materiale rinvenuto e l’avvio dei necessari accertamenti chimico-tossicologici per l’esatta identificazione della sostanza.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, volti a valutare eventuali collegamenti o profili di rilievo penale, saranno condotti secondo le determinazioni dell’Autorità giudiziaria competente.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia Costiera nel controllo del territorio costiero e nella tutela della legalità, non solo sotto il profilo ambientale ma anche nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti via mare.