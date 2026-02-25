Barcellona, screening pediatrici gratuiti all’Oratorio Salesiano

Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute pediatrica. Sabato 28 febbraio 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, si terrà una giornata di screening pediatrici gratuiti presso l’Istituto Salesiano “Don Bosco” di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Barcellona P.G., presieduto da Pina Rita Bruno, e dal CUB Club Barcellona P.G., guidato da Marco Pino, nell’ambito delle attività di servizio rivolte alla comunità locale.

Le visite specialistiche disponibili

Nel corso della mattinata saranno effettuati controlli gratuiti con la presenza di medici specialisti. In particolare, saranno attivi ambulatori per:

ortopedia pediatrica;

cardiologia pediatrica;

dietologia pediatrica;

diabetologia pediatrica;

oculistica (con unità mobile UICI);

otorinolaringoiatria;

allergologia pediatrica.

Presente, inoltre, l’Unità Mobile Oftalmologia UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti).

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la diagnosi precoce e promuovere la cultura della prevenzione sanitaria in età pediatrica.

Sede e modalità di partecipazione

Gli screening si svolgeranno presso l’Istituto Salesiano “Don Bosco”, in via Giovanni Bosco, a Barcellona Pozzo di Gotto.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria ai numeri:

333 5051414;

333 8751997.

L’evento si inserisce nel quadro delle attività territoriali dedicate alla salute pubblica e alla sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza dei controlli periodici in età evolutiva.