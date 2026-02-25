Asp Messina assume psicologi delle cure primarie nelle Case di Comunità

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina accelera sul potenziamento dei servizi di prossimità. Con il completamento delle procedure amministrative, 24 psicologi delle cure primarie entrano ufficialmente in servizio a partire dal 1° marzo, con distribuzione su tutto il territorio provinciale.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Geraci e si inserisce nell’attuazione delle più recenti direttive regionali volte a rafforzare il modello di assistenza integrata. L’obiettivo è intercettare precocemente il disagio psicologico, riducendo al contempo la pressione sulle strutture specialistiche come i servizi di Salute mentale e i Consultori familiari.

Il ruolo nelle Case di Comunità

I nuovi professionisti opereranno all’interno delle Case di Comunità, considerate nodi centrali del Servizio sanitario nazionale nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale. L’inserimento degli psicologi in queste strutture mira a garantire un accesso più immediato al supporto psicologico, favorendo un approccio integrato e di prossimità.

Secondo quanto comunicato dall’Asp, la presenza capillare dei professionisti consentirà di coprire sia il capoluogo sia le aree periferiche e montane della provincia, rafforzando l’equità nell’accesso ai servizi.

Funzioni e attività

L’attività degli psicologi delle cure primarie sarà incentrata su:

Intervento precoce , attraverso l’individuazione tempestiva di segnali di disagio prima che possano evolvere in condizioni più complesse o croniche;

, attraverso l’individuazione tempestiva di segnali di disagio prima che possano evolvere in condizioni più complesse o croniche; Filtro e orientamento , con una valutazione iniziale del bisogno e una risposta mirata per problematiche legate a fasi di vita, stress e difficoltà di adattamento;

, con una valutazione iniziale del bisogno e una risposta mirata per problematiche legate a fasi di vita, stress e difficoltà di adattamento; Invio ai servizi specialistici, qualora necessario, verso strutture di secondo livello come Dipartimenti di Salute Mentale, Ser.D e Consultori, garantendo percorsi di cura appropriati e riducendo i tempi di attesa.

Gli psicologi agiranno come figure di raccordo tra territorio e servizi specialistici, favorendo percorsi protetti e personalizzati.

Coordinamento e organizzazione

Il coordinamento tecnico-organizzativo è affidato alla U.O.C. Servizio di Psicologia, diretta dalla dottoressa Antonina Santisi, che garantirà uniformità delle prestazioni e supervisione clinica dei nuovi professionisti.

“L’obiettivo è creare una rete di protezione psicologica che sia il primo punto di contatto per la popolazione”, spiega la direzione strategica composta dal direttore generale dell’ASP, Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, soddisfatti che l’Azienda sia la prima in Sicilia a contrattualizzare i professionisti.

“Grazie alle Case di Comunità, lo psicologo diventa una figura amica, presente sul territorio, capace di dare risposte rapide e di accompagnare il cittadino in un percorso di cura integrato, evitando che il disagio psicologico rimanga sommerso o inascoltato.

Oggi non stiamo solo siglando dei contratti di lavoro; stiamo firmando un nuovo patto di fiducia tra l’Azienda Sanitaria Provinciale e i cittadini di Messina e provincia. Il ruolo di questi 24 psicologi sarà quello di intervenire precocemente. Sappiamo bene che un disagio intercettato in tempo non diventa una patologia cronica. Saranno le nostre ‘sentinelle’ sul territorio: capaci di dare supporto immediato e, laddove necessario, di orientare il paziente verso i servizi specialistici con un percorso protetto e guidato”.

Un modello di sanità territoriale rafforzato

La dott.ssa Antonina Santisi, ringraziando gli uffici amministrativi del personale in convenzionato che hanno supportato le procedure, aggiunge:

“Con l’assunzione di questi 24 professionisti, l’ASP di Messina risponde concretamente a una domanda di benessere psicologico in costante crescita tra i cittadini. L’obiettivo è garantire che nessuno venga lasciato solo davanti alle fragilità emotive. Lo psicologo delle cure primarie risponde alle necessità di una sanità moderna che guarda alla persona nella sua interezza, nella complessità dei suoi bisogni e nei propri contesti di vita. Una Sanità che cambia, che si apre e che ascolta”.

Il modello organizzativo prevede uno stretto coordinamento con i distretti sanitari, così da facilitare l’attivazione di percorsi personalizzati e l’eventuale invio protetto ai servizi specialistici, contribuendo anche alla gestione delle liste d’attesa.

L’Azienda Sanitaria Provinciale ribadisce quindi l’impegno nel rendere il servizio pubblico più accessibile, integrato e vicino alle esigenze della popolazione.