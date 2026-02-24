Milazzo, chiude dopo 40 anni la Delegazione AIRC

L’AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, dice addio alla sua storica delegazione di Milazzo. Dopo quarant’anni di attività sul territorio, le volontarie mamertine hanno deciso di farsi da parte, annunciando la loro scelta con una lettera indirizzata ai vertici nazionali e regionali dell’associazione.

Una decisione maturata con “grande rammarico”, spiegano, ma ritenuta inevitabile alla luce delle nuove linee guida introdotte a livello nazionale e non condivise dal gruppo locale.

La rottura con le nuove direttive nazionali

Alla base della scelta ci sarebbero le recenti modalità di raccolta fondi promosse dalla Fondazione, in particolare l’introduzione di campagne attraverso canali “face to face” e sottoscrizioni di donazioni ricorsive, avviate anche a Milazzo senza un coinvolgimento diretto della delegazione storica.

A far emergere il malcontento sarebbe stata la segnalazione di un donatore abituale, che ha riferito la presenza di incaricati AIRC con pettorina all’interno di un noto centro commerciale cittadino, all’insaputa della responsabile locale.

Successivamente, una comunicazione via mail del Comitato Regionale di Catania ha informato la delegazione dell’avvio della nuova campagna.

Un passaggio che le volontarie non hanno condiviso, ritenendo che la nuova impostazione non rispecchi più lo spirito originario del volontariato che ha contraddistinto per decenni l’attività sul territorio.

La lettera ai vertici

La decisione è stata formalizzata in una lettera inviata ai Presidenti Regionali e Nazionali, Michele Semilia e Andrea Sironi. A scrivere è Rosa Trio, storica referente della delegazione milazzese, che sottolinea come la scelta sia arrivata dopo un confronto interno tra tutte le volontarie.