Fiera Milano: presentato a Sì Sposaitalia il libro di Michele Isgrò

Nei padiglioni di Fiera Milano, in occasione di Sì Sposaitalia Collezioni, si è svolto un momento di particolare rilievo culturale e professionale con la presentazione del libro “10.000 km di moda” di Michele Isgrò. L’incontro si è tenuto nell’area espositiva della Regione Siciliana, alla presenza di espositori e rappresentanti istituzionali del settore moda.

Già presentato a Roma lo scorso dicembre, il volume si propone come una guida esperienziale dedicata alla fotografia di passerella. L’opera raccoglie una selezione di scatti realizzati durante le edizioni di Sì Sposaitalia e della Sicily Fashion Week, costruendo un racconto visivo che mette in relazione queste due importanti realtà del panorama fashion, unendole idealmente attraverso l’immagine e la documentazione professionale.

Nel corso dell’incontro, l’autore Michele Isgrò ha illustrato l’origine e l’impianto del libro, sottolineandone il valore tecnico e formativo. Il volume sta già riscuotendo interesse anche a livello internazionale, con segnali di attenzione arrivati persino dal Giappone, a testimonianza della sua capacità di intercettare un pubblico ampio e qualificato.

A suggellare il momento istituzionale è stato il gesto dell’autore, che ha donato ufficialmente una copia del libro a Filomena Sannino, Exhibition Manager di Fiera Milano per Sì Sposaitalia, Milano Fashion&Jewels e Mipel, e a Flavia Pinello, Presidente Moda di Confartigianato Imprese Sicilia e della Sicily Fashion Week. Un riconoscimento simbolico che rafforza il legame professionale tra le due manager e la collaborazione orientata alla valorizzazione del comparto moda e alla condivisione di una visione comune per il futuro del settore.

Ricevendo il volume, Filomena Sannino ha espresso apprezzamento per la presenza di Sì Sposaitalia all’interno del racconto editoriale, sottolineando la stima maturata nel tempo nei confronti dell’autore attraverso incontri e collaborazioni sui principali palcoscenici internazionali della moda, da Parigi a Barcellona, passando per Milano fino alla Sicilia, tra Taormina e Palermo. La manager ha evidenziato come la reale comprensione del settore derivi dall’esperienza diretta, considerando il “vivere l’ambiente dall’interno” un elemento essenziale di competenza professionale.

Dal canto suo, Flavia Pinello ha valorizzato l’opera come strumento tecnico capace di offrire parametri concreti per lo studio dell’immagine e della fotografia di moda. Con l’attenzione propria della stilista, ha messo in luce l’approccio empirico adottato dall’autore, che racconta le dinamiche della passerella partendo direttamente dalla “pit area” dei fotografi, affrontando aspetti tecnici e professionali raramente trattati in testi accademici tradizionali.

A margine della presentazione è stata inoltre confermata la prossima edizione della Sicily Fashion Week, in programma il 26 giugno a Palermo, con la presenza annunciata del team di Sì Sposaitalia e di Milano Fashion&Jewels. Un appuntamento che rafforza ulteriormente il dialogo tra creatività siciliana e competenza organizzativa internazionale, consolidando il legame tra gli eventi e dando continuità al percorso avviato con la presentazione del libro.