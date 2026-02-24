Ennesima aggressione al carcere di Barcellona: due agenti feriti

Nuova aggressione presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina): a renderlo noto è il presidente di CON.SI.PE., Mimmo Nicotra, aggiungendo che

“non si conoscono i motivi che hanno causato l’aggressione dei due agenti di Polizia Penitenziaria del carcere del Longano ma trattandosi, verosimilmente, di soggetti con patologie psichiatriche non sarebbe strano che non ci fossero delle reali motivazioni scatenanti. E’ da tempo, ormai, che come Con.si.pe. denunciamo l’inadeguatezza delle strutture penitenziarie per custodire detenuti con problemi psichiatrici o psicologici, ma ancora oggi lo status quo non ha visto nessuno, seppur minimo, segnale di cambiamento. Al personale di Polizia Penitenziaria barcellonese che ha l’onere di assicurare la sicurezza di molti detenuti psichiatrici si continuano a chiedere quotidiani sacrifici ma adesso, secondo CON.SI.PE., è arrivato il momento di dare risposte concrete per assicurare turni di lavoro che non finiscano ai Pronto soccorsi degli Ospedali”.