Barcellona, domani Consiglio Comunale

Si riunirà domani 25 febbraio il Civico consesso di Barcellona Pozzo di Gotto. All’ordine del giorno, è prevista la discussione dei seguenti argomenti:
-
Variazione di bilancio per le attività culturali: una modifica urgente del bilancio provvisorio per finanziare attività culturali tramite entrate vincolate;
-
Variazione di bilancio per le assunzioni per politiche di coesione Prima variazione urgente del bilancio per coprire entrate e spese legate alle assunzioni previste dal D.L. 124/2023;
-
Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025–2027 Approvazione dell’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche;
-
Variazione di bilancio riguardo l’asilo nido: Modifica urgente del bilancio per finanziare l’ultima annualità dell’implementazione dell’asilo nido comunale;
-
Variazione di bilancio riguardo i servizi sociali (Fondo solidarietà e MSNA) Variazione del bilancio provvisorio per fondi destinati ai servizi sociali, inclusi minori stranieri non accompagnati;
-
Variazione di bilancio – Formazione personale (PNRR) Adeguamento del bilancio provvisorio per finanziare attività formative del personale tramite fondi PNRR;
-
Variazione di bilancio – Servizi sociali (SPRAR) Aggiornamento del bilancio per somme vincolate destinate al sistema SPRAR;
-
Variazione di bilancio – PNRR Disabilità (Percorsi di autonomia) Fondi destinati a progetti PNRR per l’autonomia delle persone con disabilità;
- Variazione urgente di bilancio – Interventi manutentivi urgenti Incremento dei capitoli per interventi indifferibili e urgenti nel comparto manutentivo, con approvazione della proposta della Giunta del 23/02/2026.
Se non previsto all’interno di questo ultimo punto all’Odg, rimarrà disattesa la richiesta del “Movimento Città Aperta” riguardante la richiesta di inserire tra gli ordini del giorno i lavori urgenti della Litoranea di Spinesante.