Sicurezza stradale e sport paralimpico al centro dell’incontro promosso dal Lions Club Barcellona

Educare alla sicurezza stradale e promuovere i valori dello sport paralimpico come strumenti di inclusione e crescita personale. Sono questi i temi al centro dell’iniziativa organizzata dal Lions Club Barcellona P.G., in programma oggi, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, presso l’ITT-LSSA “Nicolò Copernico”.

L’evento, dal titolo “Sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e Sport Paralimpico”, rientra nelle attività del Distretto 108Yb Sicilia – Lions International per l’anno sociale 2025/2026, guidato dal Governatore Diego Taviano e si inserisce nel più ampio impegno del Lions a favore della comunità e dei giovani.

I saluti istituzionali

Ad aprire i lavori saranno:

, Dirigente Scolastica dell’ITT-LSSA “Nicolò Copernico”; Dott. Giuseppe Iacono, Presidente della Zona 9 del Distretto 108Yb Lions Sicilia.

Gli interventi: prevenzione e testimonianze di eccellenza

Tra i relatori:

, ispettore tecnico e revisore auto-moto, socio del Lions Club, che offrirà un contributo tecnico sulla manutenzione e la sicurezza dei veicoli; Maurilio Vaccaro, responsabile Sicilia FSDIR, campione nazionale di paradressage e rowing indoor, medaglia d’oro e detentore di record mondiale, che porterà la propria testimonianza nel mondo dello sport paralimpico.

A moderare l’incontro sarà la Dott.ssa Nadia Rivetti, delegata del Distretto 108Yb Sicilia per il service “Sport al servizio della persona con disabilità: promozione e agonismo”.