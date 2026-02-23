Milazzo, servizio straordinario di controllo sul territorio: 7 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e 5 segnalati per assunzione di droga

Nell’arco del fine settimana appena terminato, la zona tirrenica di competenza della Compagnia Carabinieri di Milazzo è stata oggetto di una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a prevenire tutti i vari fenomeni connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti.

Nell’ambito delle varie attività svolte – tra cui ispezioni e perquisizioni svolte in tutta l’area – i Carabinieri hanno rilevato diverse violazioni al Codice della Strada, spesso per condotte che arrecavano pericolo alla circolazione e all’incolumità di automobilisti e pedoni.

Al termine dei controlli sono state infatti deferite all’Autorità giudiziaria sette persone, ritenute responsabili – a vario titolo – di “guida in stato di alterazione psico/fisica dovuta all’assunzione di stupefacenti” e “porto abusivo di armi”.

Inoltre, per quanto concerne i controlli finalizzati a contrastare il consumo di ogni sostanza stupefacente, cinque sono stati i giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori, in quanto trovati in possesso di dosi detenute per uso personale, che sono state comunque sequestrate per il successivo invio ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Il complesso delle varie attività svolte ha consentito di concludere il servizio con l’identificazione di circa 300 persone e il controllo di più di 180 veicoli, contestando violazioni al Codice della Strada per circa 12.000 € complessivi.