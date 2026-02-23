Festa del Cross 2026: presente anche la Duilia Barcellona con Giorgia Sciotto

Fine settimana di grande sport e suggestioni senza tempo, quello appena trascorso a Selinunte che ha accolto la Festa del Cross 2026 nello scenario unico del Parco Archeologico, il più grande d’Europa.

Un teatro naturale sospeso tra storia millenaria e passione sportiva, che per la prima volta ha ospitato in Sicilia una delle manifestazioni più attese dell’intero panorama nazionale dell’atletica.

I numeri certificano l’importanza dell’evento: 1834 atleti in gara, 285 società rappresentate e ben 28 titoli italiani in palio. Un’autentica festa dello sport, dove fatica, talento e determinazione si sono intrecciati tra i templi antichi e il profumo del mare.

Giorgia Sciotto e la Duilia Barcellona

In mezzo a tanti campioni, presente anche un pezzo di Barcellona Pozzo di Gotto. La Duilia Barcellona è stata infatti rappresentata dall’allieva Giorgia Sciotto, classe 2009, che ha vissuto un’esperienza che resterà indelebile nel suo percorso sportivo.

Giorgia conosceva già il tracciato di Selinunte: lo scorso 18 gennaio, nelle fasi regionali, ha conquistato un brillante quinto posto, dimostrando carattere, solidità tecnica e grande maturità agonistica.

La qualificazione alla fase nazionale è maturata grazie ai risultati della stagione precedente, che hanno evidenziato una crescita costante e significativa delle sue prestazioni.

Il cammino di Giorgia non si ferma al cross. Dallo scorso anno si è cimentata con determinazione anche nelle siepi in pista, sfiorando per pochi secondi il minimo per i Campionati Italiani di categoria.

Un traguardo mancato di un soffio, che però rappresenta uno stimolo ulteriore per lavorare con ancora maggiore determinazione.

Costanza negli allenamenti, attenzione ai dettagli e capacità di trasformare il duro lavoro settimanale in risultati concreti: sono queste le qualità che fanno di Giorgia l’emblema dell’atleta che cresce giorno dopo giorno, con umiltà e sacrificio, consapevole che ogni gara è un passo verso obiettivi sempre più ambiziosi.