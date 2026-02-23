Donne del Vino e Rotary insieme a Messina per “Stare bene con gusto”

Salute, solidarietà ed eccellenze enogastronomiche si incontrano domenica 1 marzo alla Camera di Commercio di Messina per “Stare bene con gusto”, l’iniziativa promossa dai Rotary Club dell’Area Peloritana con la partnership dell’Associazione Donne del Vino Sicilia, il patrocinio dell’ASP Messina e la compartecipazione della Camera di Commercio.

L’appuntamento peloritano rientra nel più ampio progetto itinerante “Insieme con gioia nel Rotary per la valorizzazione dei territori e delle sue eccellenze”, fortemente voluto da Sergio Malizia, Governatore del Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta per l’anno 2025-2026. Il tour toccherà tutte le province siciliane e Malta, per concludersi il 7 giugno a Palermo.

Sinergia tra Rotary e Donne del Vino

Partner dell’iniziativa è l’Associazione Donne del Vino Sicilia, guidata in Sicilia da Flora Mondello, architetto e rotariana, che ha sposato con entusiasmo il progetto.

«Quando sono stata nominata delegata del Rotary per l’area peloritana della Commissione valorizzazione del territorio – spiega Mondello – ho subito pensato a quali stakeholder coinvolgere. La successiva nomina a delegata regionale delle Donne del Vino ha reso naturale una collaborazione sinergica tra Rotary e Associazione».

L’obiettivo è duplice: promuovere il patrimonio enologico e agroalimentare del territorio e, allo stesso tempo, offrire un servizio concreto alla comunità. «Ci ispiriamo al tema Rotary 2025-2026 “Uniti per fare del bene” – aggiunge Mondello – con un service sanitario gratuito e un momento di valorizzazione delle eccellenze locali. I nostri vini racconteranno storie di Sicilia e di resilienza».

I Rotary Club coinvolti

Alla tappa messinese parteciperanno tutti i club della provincia: RC Messina, RC Milazzo, RC Taormina, RC Sant’Agata di Militello, RC Lipari Arcipelago Eoliano, RC Patti Terra del Tindari, RC Messina Stretto di Messina, RC Messina Peloro, RC Barcellona Pozzo di Gotto, RC Valle del Mela e RC Capo d’Orlando.

«Il Rotary – sottolinea Malizia – mette a disposizione professionalità e tempo dei rotariani per rispondere ai bisogni delle comunità. Il ricavato di ogni tappa sosterrà i progetti della Rotary Foundation, a livello locale e internazionale».

Le tre finalità della tappa di Messina

L’evento si articolerà in tre momenti principali:

Screening sanitari gratuiti (ore 10-13)

All’ingresso della Camera di Commercio saranno attivi servizi di prevenzione e diagnosi precoce in collaborazione con l’ASP Messina e l’UOC Centro Gestionale Screening. Tra le attività:

Info point screening oncologici

Prenotazioni mammografie

Prenotazioni Pap Test e HPV DNA Test

Distribuzione kit per la ricerca del sangue occulto

Screening sanitari a cura dei medici rotariani

Un’occasione concreta per promuovere la cultura della prevenzione e il benessere della cittadinanza.

Degustazione delle eccellenze locali (ore 13-16)

Nella Sala Borsa si terrà il pranzo degustazione con prodotti tipici offerti da aziende del territorio. Le Donne del Vino saranno presenti con i loro vini, in abbinamento alle specialità peloritane.

Tra le aziende partecipanti: Panificio Francesco Arena, Pasticceria Irrera, Gelateria Giuseppe Arena, Azienda Agricola Fonti Olio e Sapori, Azienda Agricola Virgona, Azienda Agricola Mandarano, Funghi Sarra, Tenute Ceraolo, Gaglio Vignaioli, Caravaglio, Azienda Milio, Il Saraceno, Frantoio Terra dei Principi ed Eventi Divini.

Per partecipare alla degustazione è richiesto un contributo di 20 euro a persona.

Raccolta fondi per la Rotary Foundation

Il ricavato dell’evento, al netto delle spese, sarà devoluto alla Rotary Foundation – Fondo programmi in conto club – per finanziare progetti di service sul territorio e iniziative internazionali.

“Stare bene con gusto” si propone così come un modello virtuoso di collaborazione tra associazionismo, istituzioni e imprese locali: un’intera comunità che si unisce per promuovere salute, solidarietà e identità territoriale, nel segno della qualità e della condivisione.