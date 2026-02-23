Cacciatori morti a Montagnareale: il caso analizzato in un servizio de “Le Iene”

Il mistero dei tre cacciatori uccisi a colpi di fucile nei boschi di Montagnareale, ha ora varcato la soglia della cronaca locale per approdare sulle telecamere de “Le Iene”, il programma d’inchiesta di Italia 1 che ha dedicato un servizio alla tragedia, esaminando tutte le possibili ipotesi e le incongruenze nelle ricostruzioni ufficiali.

La vicenda, avvenuta il 28 gennaio scorso nelle campagne dei Nebrodi, ha visto la morte di Antonio Gatani, 82 anni e dei fratelli Davis, 26 anni e Giuseppe Pino, 44 anni, trovati senza vita con i propri fucili accanto, su un terreno impervio mentre erano impegnati in una battuta di caccia.

Nell’approfondimento de Le Iene, il giornalista Nicola Barraco ha raccolto le testimonianze del paese e dei familiari delle vittime mettendo in luce come alcune versioni dei fatti fornite agli inquirenti non coincidano con le dichiarazioni raccolte nella comunità.

Il servizio sottolinea, infatti, come le ricostruzioni ufficiali e quelle dei parenti e conoscenti delle vittime presentino punti di vista differenti, alimentando dubbi e richieste di maggiore chiarezza.

Link al servizio: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/leiene/barraco-il-mistero-dei-tre-cacciatori-uccisi_F314344901007C15