Barcellona, riapre il Centro Socio-educativo di via Cavaliere

Un passo avanti per l’inclusione e i servizi dedicati alle persone con disabilità. Nel quartiere Oreto riaprirà il Centro Socio-educativo e riabilitativo i via Cavaliere, completamente rinnovato e intitolato alla memoria della psichiatra Carmen Salpietro, figura di riferimento nel campo della salute mentale e dell’assistenza sul territorio.

L’annuncio è arrivato dal Sindaco di Barcellona P.G., che ha definito l’intervento “non solo il recupero di un immobile, ma la rinascita di un punto di riferimento fondamentale per la dignità e l’autonomia delle persone con disabilità”.

Un servizio per 13 Comuni del Distretto D28

Dopo un periodo di chiusura, la struttura tornerà operativa a beneficio non soltanto della città di Barcellona P.G., ma di tutti i tredici Comuni del Distretto Sanitario D28. L’obiettivo è offrire percorsi socio-educativi e riabilitativi concreti, garantendo un sostegno stabile alle famiglie e favorendo l’inclusione sociale.

Il Centro rappresenterà un presidio strategico per il territorio, in grado di promuovere autonomia, integrazione e partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita della comunità.

L’intervento di riqualificazione è stato reso possibile grazie a un investimento complessivo di 700 mila euro, con fondi legati al PNRR. I lavori hanno consentito di realizzare ambienti moderni, efficienti e accoglienti, adeguati alle esigenze delle attività educative e riabilitative previste.

Determinante, secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, il contributo dell’Assessore Roberto Molino, che ha seguito l’intero iter del progetto, puntando a superare “la logica dell’assistenzialismo in favore di una reale inclusione sociale”.

L’Amministrazione guarda già oltre la riapertura del Centro di via Cavaliere. Infatti, è già in programma l’attivazione di un secondo centro, che sarà gestito da soggetti privati, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta dei servizi sul territorio.