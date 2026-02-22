Il Barcellona Basket impone ritmo e identità: battuta la Virtus Ragusa al PalAlberti

Prestazione di grande spessore per i giallorossi, che davanti al proprio pubblico conquistano una vittoria meritata al termine di una gara intensa, fisica e mai realmente in discussione sotto il profilo dell’inerzia. La squadra di casa ha saputo imporre fin dalle prime battute il proprio ritmo, alternando con efficacia transizioni veloci e attacchi a difesa schierata, chiudendo il match con un punteggio di 80-72.

Il resoconto del match

Primo quarto: l’avvio di gara è caratterizzato da ritmi elevati e grande intensità su entrambi i lati del campo. Ragusa sblocca subito il punteggio con Brown, efficace in penetrazione al ferro, ma i giallorossi rispondono prontamente con una buona circolazione di palla che libera Sebastianelli per il canestro del pareggio. Brown si conferma protagonista offensivo con altri cinque punti consecutivi, a cui replica Malkic con una tripla seguita da un appoggio. A -7:52 il punteggio recita 8-9. I padroni di casa alzano l’intensità difensiva, sfruttano alcune palle perse degli avversari e, grazie a una migliore gestione dei possessi, chiudono il primo parziale avanti 23-19.

Secondo quarto: la seconda frazione prosegue nel segno dell’equilibrio. Le due squadre mostrano solidità nei rispettivi sistemi di gioco, ma i giallorossi riescono a mantenere il controllo grazie alla presenza di Aguzzoli vicino a canestro. A -7:46 dall’intervallo il punteggio è 27-23. Un contatto energico di Adeola su Di Marzio viene sanzionato con un fallo tecnico. Nonostante ciò, i giallorossi conservano lucidità nella gestione del ritmo e vanno al riposo sul 40-34.

Terzo quarto: al rientro dagli spogliatoi Ragusa aumenta la pressione offensiva riportandosi ad una sola lunghezza di distanza. I giallorossi, tuttavia, rispondono con maggiore organizzazione difensiva, muovendo bene la palla e attaccando con efficacia, arrivando fino al +9 a metà periodo. Pur di fronte a un atteggiamento più aggressivo degli ospiti, i padroni di casa mantengono il controllo del match grazie all’intensità difensiva e a una buona selezione di tiro. Il terzo quarto si chiude sul 63-56.

Ultimo quarto: l’ultima frazione resta combattuta, con entrambe le formazioni che alzano ulteriormente il livello fisico. I giallorossi, però, dimostrano maggiore compattezza nei momenti chiave, gestendo con maturità i possessi e controllando il ritmo della gara. A -7:02 il punteggio è 60-60. Nel finale i padroni di casa amministrano il vantaggio con efficacia, chiudendo la partita sull’80-72 e confermando una prova di solidità, identità e coesione di squadra.

Tabellino e parziali

Parziali: 23-19; 40-34; 63-56; 80-72.

Barcellona Basket: Okereke 10, Di Marzio 6, Aguzzoli 13, Malkic 14, Sebastianelli 7, Sindoni n.e., Dancetovic 2, Cessel 9, Fraga 15, Galipò 4, Grivo. All. Bartocci.

Virtus Ragusa: Cantone n.e., Brown 29, Cardinali 3, Piscetta, Fabi 8, Tumino 3, Adeola 2, Peterson 11, Lanzi 16, Ianelli n.e.. All. Di Greco.

Arbitri: Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG) e Federico Catalano di Pedara (CT).