Basket: l’intervista pre-partita a Daniele Okereke

La vittoria di domenica scorsa sul campo di Corato ha ridato slancio al Barcellona Basket, chiamato a reagire dopo la battuta d’arresto nel derby contro gli Svincolati Milazzo. Un successo importante non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale di una squadra che ha saputo ritrovare compattezza e fiducia nei propri mezzi.

Due punti che rappresentano una spinta significativa in vista di un appuntamento tutt’altro che semplice: oggi alle 18 infatti, al PalAlberti arriva la Virtus Ragusa, seconda in classifica. Una sfida che si preannuncia intensa e che metterà alla prova la crescita dei giallorossi.

Alla vigilia del match è intervenuto il centro Daniele Okereke, che ha evidenziato come la vittoria di Corato abbia rafforzato l’unità del gruppo dopo il derby e ha illustrato le tattiche utili per provare a mettere in difficoltà una tra le favorite in questo campionato nel match di oggi.