Barcellona, lungomare e litoranea al centro del prossimo Consiglio comunale

I consiglieri comunali del gruppo “Movimento Città Aperta” hanno formalmente richiesto al Presidente del Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott. Pino Angelo Paride, e al Sindaco avv. Giuseppe Calabrò, l’inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale, convocata per il 25 febbraio 2026.

Rifacimento del Lungomare e messa in sicurezza della litoranea

La richiesta riguarda una relazione dettagliata sul rifacimento del Lungomare e sulla messa in sicurezza della litoranea, con particolare riferimento alle zone di Cantoni e Spinesante, recentemente colpite da ulteriori eventi calamitosi che hanno aggravato una situazione già fortemente compromessa.

Lo stato della litoranea rappresenta una questione di primaria importanza per l’intera comunità cittadina, sia sotto il profilo della sicurezza pubblica sia per il valore strategico, turistico ed economico del territorio. Sono trascorsi oltre sei anni dalla prima grave mareggiata che causò danni significativi al tratto costiero e, da allora — sottolineano i consiglieri — non si sono registrati interventi risolutivi in grado di garantire una definitiva messa in sicurezza.

Incontro in Regione Siciliana e aggiornamenti istituzionali

Alla luce del recente incontro dell’Amministrazione comunale presso la Regione Siciliana con il Commissario per il contrasto al dissesto idrogeologico, il gruppo “Movimento Città Aperta” ritiene doveroso che il Consiglio Comunale venga aggiornato ufficialmente sugli sviluppi, sulle interlocuzioni istituzionali avviate e sulle eventuali progettualità in corso o programmate.

L’obiettivo è fare chiarezza su tempi, risorse disponibili e soluzioni tecniche previste per la definitiva messa in sicurezza della litoranea e per il recupero del Lungomare, un’infrastruttura fondamentale per la città sotto il profilo urbanistico e turistico.

Richiesta di partecipazione di dirigenti e progettisti

Nella richiesta si sollecita inoltre l’invito alla seduta consiliare del Dirigente competente e dei progettisti finora coinvolti, al fine di garantire un confronto trasparente, approfondito e partecipato, nell’interesse della città.

La discussione in Aula potrebbe rappresentare un passaggio cruciale per fornire ai cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto risposte concrete su una vicenda che da troppo tempo attende soluzioni definitive, restituendo centralità a un tema che incide direttamente sulla sicurezza, sull’economia e sull’immagine del territorio.