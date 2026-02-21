Rodì Milici, impianto di biometano: la presentazione del progetto

Si è tenuto ieri pomeriggio, 20 febbraio, presso la Sala Consiliare del Comune di Rodì Milici, l’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione Comunale per presentare il progetto dell’impianto agricolo di biometano in realizzazione in località Lacco.

La presentazione, a cura della società Agrienergia Circolare 1 srl, ha visto la partecipazione di molti cittadini, esperti del settore e rappresentanti di associazioni ambientaliste e di categoria, al fine di illustrare le caratteristiche tecniche e ambientali dell’opera e rispondere ai quesiti della comunità locale.

L’Amministrazione: “Un percorso di transizione energetica”

L’Amministrazione ha espresso un parere favorevole, ritenendo tale iniziativa una grande opportunità per il territorio.

“Non è solo un contributo che, nel nostro piccolo, offriamo al percorso di transizione energetica grazie all’immissione in rete di gas rinnovabile derivato dalla trasformazione di biomasse organiche. La produzione annua di 500 metri cubi standard l’ora rappresenta infatti il fabbisogno di migliaia di famiglie ed eviterà le emissioni di oltre 13 mila metri cubi di Co2”, ha dichiarato il sindaco Eugenio Aliberti.

Presente l’amministratore delegato di Agrienergia Circolare, Claudio Peraino, che ha rassicurato rispetto al carattere di rischio e pericolosità dell’intervento.

Il sindaco, a questo proposito:

“Insieme ai progettisti, abbiamo poi avuto l’occasione di spiegare che l’impianto di Lacco rientra nella categoria “agricolo”, ciò permette di smaltire nel migliore dei modi diversi sottoprodotti agricoli, e non ha nulla a che fare con i rifiuti. Ci tengo anche a sottolineare che, grazie al processo di creazione del biometano, la cosiddetta digestione anaerobica, si otterrà un fertilizzante dall’importante valore agronomico, il digestato”.

“Iter regolare”: la risposta alle polemiche

Nel corso dell’incontro non è mancato il dibattito, anche alla luce delle perplessità sollevate nelle settimane scorse dai primi cittadini dei Comuni limitrofi (Terme Vigliatore, Furnari e Falcone), a partire dal tema delle autorizzazioni.

“L’iter è stato assolutamente regolare, nel pieno rispetto della normativa. Questo è un impianto agricolo e non c’è alcun bisogno di chiedere la valutazione d’impatto ambientale, proprio perché l’impatto è di fatto inesistente e non è richiesta alcuna valutazione. L’impianto è sicuro e non ci saranno pericoli di dispersioni di sostanza inquinanti, né diffusione di odori sgradevoli e non è prevista alcuna incidenza rilevante sulla viabilità della zona”.

Infine, il sindaco Aliberti ha voluto sottolineare l’importanza dell’aspetto economico nella realizzazione dell’opera.