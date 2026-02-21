Ricoverato in rianimazione al Policlinico di Messina giovane infortunato durante la partita Atletico Barcellona-Orsa

Si trova ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione del Policlinico di Messina il giovane giocatore che si è infortunato in maniera grave durante la partita di oggi pomeriggio Atletico Barcellona-Orsa al Pala Alberti (campionato di serie C2 di calcio a 5).

L’infortunio sarebbe avvenuto in uno scontro di gioco con il portiere avversario che avrebbe causato anche un impatto col palo. Dopo l’intervento del 118 e il passaggio presso il pronto soccorso di Milazzo, il giovane è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina