Giammoro, esplosione al Bancomat BNL: rapina in piena notte

Un boato nella notte ha svegliato di soprassalto i residenti di via Nazionale a Giammoro, dove ignoti hanno fatto esplodere il Bancomat della filiale BNL per mettere a segno una rapina. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 3 del mattino, quando i malviventi avrebbero portato via il dispositivo contenente tutto il denaro, provocando un incendio all’interno dei locali della Banca prima di darsi alla fuga.

I residenti della zona, scossi dai rumori, hanno subito allertato le Forze dell’Ordine: sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di San Pier Niceto per avviare le indagini e i Vigili del Fuoco di Milazzo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

A questo proposito, potrebbero essere fondamentali per le indagini i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

Un elemento significativo emerso nelle ore successive riguarderebbe il ritrovamento, sul manto stradale nei pressi dell’istituto di credito, di chiodi a tre punte, dispositivi solitamente utilizzati per forare gli pneumatici dei veicoli in transito. Un dettaglio che farebbe ipotizzare un piano studiato per rallentare eventuali inseguitori e agevolare la fuga dei responsabili.

Oggi Giammoro si sveglia fra la paura e la preoccupazione. Saranno ora necessari diversi interventi per risolvere i danni provocati al dispositivo Bancomat, prima che sia ristabilito il servizio.

Sull’episodio indagheranno i Carabinieri della Compagnia di Milazzo per chiarire l’effettiva dinamica, cercando di identificare i responsabili.

*In evidenza immagine di repertorio.