Safer Internet Day 2026: all’I.I.S. “E. Medi” una giornata per educare alla cittadinanza digitale consapevole

Oggi, presso la sede del Palacultura di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Istituto di Istruzione Superiore

“E. Medi” ha celebrato il Safer Internet Day – Giornata mondiale della sicurezza informatica,

promuovendo un momento di confronto e formazione dedicato alla sicurezza in rete e alla

cittadinanza digitale consapevole. L’iniziativa, supportata dalla Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo e portata avanti dalle due referenti per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo Maria Anversa Grasso e Giovanna Pulejo, si è configurata come un evento multidisciplinare che ha coinvolto esperti del mondo della scuola, della psicologia, del diritto e dell’innovazione didattica, con l’obiettivo di offrire agli studenti del primo e secondo biennio del Liceo Scientifico e del Liceo Scienze Applicate, strumenti concreti per

un uso responsabile delle tecnologie digitali.

L’apertura istituzionale

Ad aprire ufficialmente la giornata è stato l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Filippo Neri

Recupero, che ha evidenziato il ruolo fondamentale della collaborazione tra scuola e istituzioni

nella promozione della cultura della sicurezza digitale .

L’ombra del Like: popolarità e rispetto

Il primo intervento tematico è stato affidato a Claudio Rosanova, Animatore Digitale dell’istituto,

che ha proposto una riflessione sul valore dei “like” e sulla ricerca di popolarità online. L’analisi ha

messo in luce i rischi legati al bisogno di consenso sui social network, richiamando l’attenzione

sull’importanza del rispetto, dell’empatia e della responsabilità nelle relazioni digitali.

Sicurezza digitale nei progetti europei

Uno sguardo al contesto internazionale è stato offerto da Maria Anversa Grasso, Ambasciatrice

Scuola Regione Sicilia, che ha illustrato le buone pratiche di eSafety integrate nei progetti

eTwinning ed Erasmus. L’intervento ha evidenziato come la collaborazione online, la protezione dei

dati e la cittadinanza digitale attiva rappresentino pilastri fondamentali nella formazione degli

studenti europei.

DigComp 3.0 e benessere digitale

Particolarmente significativo l’approfondimento di Maria Teresa Ofria, docente di Informatica,

che ha presentato il framework europeo DigComp 3.0, soffermandosi sui temi della sicurezza, del

benessere e della sostenibilità digitale. L’intervento ha posto l’accento sulla necessità di svilupparecompetenze non solo tecniche, ma anche critiche e relazionali, per abitare consapevolmente

l’ambiente digitale.

Cyberbullismo: impatto psicologico e prevenzione

La dimensione emotiva e relazionale è stata al centro dell’intervento della psicologa psicoterapeuta

Maria Luisa Poma, che ha analizzato le conseguenze psicologiche ed emotive del cyberbullismo

su vittime e autori. Sono state fornite indicazioni operative per la prevenzione e il supporto,

ribadendo l’importanza dell’ascolto e dell’educazione all’empatia.

Profili di responsabilità penale

A completare il quadro, l’avvocato e docente Michelangelo Battista ha illustrato gli aspetti

giuridici connessi al cyberbullismo, soffermandosi sulle responsabilità penali e sulle implicazioni

legali che possono coinvolgere anche i minori. Un intervento che ha richiamato l’attenzione sulla

necessità di conoscere le norme e comprendere le conseguenze delle proprie azioni online.

Una rete di responsabilità condivisa. Il Safer Internet Day 2026 all’I.I.S. “E. Medi” si è confermato come un’importante occasione di crescita collettiva, capace di integrare aspetti educativi, psicologici, giuridici e tecnologici. La giornata ha ribadito un messaggio chiaro: la sicurezza in rete non è solo una questione tecnica, ma una responsabilità condivisa che coinvolge studenti, docenti, famiglie e istituzioni. Solo

attraverso consapevolezza, rispetto e competenze adeguate è possibile trasformare la rete in uno

spazio di opportunità, dialogo e crescita.