Safer Internet Day 2026: all’I.I.S. “E. Medi” una giornata per educare alla cittadinanza digitale consapevole

Oggi, presso la sede del Palacultura di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Istituto di Istruzione Superiore
“E. Medi” ha celebrato il Safer Internet Day – Giornata mondiale della sicurezza informatica,
promuovendo un momento di confronto e formazione dedicato alla sicurezza in rete e alla
cittadinanza digitale consapevole. L’iniziativa, supportata dalla Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo e portata avanti dalle due referenti per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo Maria Anversa Grasso e Giovanna Pulejo, si è configurata come un evento multidisciplinare che ha coinvolto esperti del mondo della scuola, della psicologia, del diritto e dell’innovazione didattica, con l’obiettivo di offrire agli studenti del primo e secondo biennio del Liceo Scientifico e del Liceo Scienze Applicate, strumenti concreti per
un uso responsabile delle tecnologie digitali.
L’apertura istituzionale
Ad aprire ufficialmente la giornata è stato l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Filippo Neri
Recupero, che ha evidenziato il ruolo fondamentale della collaborazione tra scuola e istituzioni
nella promozione della cultura della sicurezza digitale .
L’ombra del Like: popolarità e rispetto
Il primo intervento tematico è stato affidato a Claudio Rosanova, Animatore Digitale dell’istituto,
che ha proposto una riflessione sul valore dei “like” e sulla ricerca di popolarità online. L’analisi ha
messo in luce i rischi legati al bisogno di consenso sui social network, richiamando l’attenzione
sull’importanza del rispetto, dell’empatia e della responsabilità nelle relazioni digitali.
Sicurezza digitale nei progetti europei
Uno sguardo al contesto internazionale è stato offerto da Maria Anversa Grasso, Ambasciatrice
Scuola Regione Sicilia, che ha illustrato le buone pratiche di eSafety integrate nei progetti
eTwinning ed Erasmus. L’intervento ha evidenziato come la collaborazione online, la protezione dei
dati e la cittadinanza digitale attiva rappresentino pilastri fondamentali nella formazione degli
studenti europei.
DigComp 3.0 e benessere digitale
Particolarmente significativo l’approfondimento di Maria Teresa Ofria, docente di Informatica,
che ha presentato il framework europeo DigComp 3.0, soffermandosi sui temi della sicurezza, del
benessere e della sostenibilità digitale. L’intervento ha posto l’accento sulla necessità di svilupparecompetenze non solo tecniche, ma anche critiche e relazionali, per abitare consapevolmente
l’ambiente digitale.
Cyberbullismo: impatto psicologico e prevenzione
La dimensione emotiva e relazionale è stata al centro dell’intervento della psicologa psicoterapeuta
Maria Luisa Poma, che ha analizzato le conseguenze psicologiche ed emotive del cyberbullismo
su vittime e autori. Sono state fornite indicazioni operative per la prevenzione e il supporto,
ribadendo l’importanza dell’ascolto e dell’educazione all’empatia.
Profili di responsabilità penale
A completare il quadro, l’avvocato e docente Michelangelo Battista ha illustrato gli aspetti
giuridici connessi al cyberbullismo, soffermandosi sulle responsabilità penali e sulle implicazioni
legali che possono coinvolgere anche i minori. Un intervento che ha richiamato l’attenzione sulla
necessità di conoscere le norme e comprendere le conseguenze delle proprie azioni online.
Una rete di responsabilità condivisa. Il Safer Internet Day 2026 all’I.I.S. “E. Medi” si è confermato come un’importante occasione di crescita collettiva, capace di integrare aspetti educativi, psicologici, giuridici e tecnologici. La giornata ha ribadito un messaggio chiaro: la sicurezza in rete non è solo una questione tecnica, ma una responsabilità condivisa che coinvolge studenti, docenti, famiglie e istituzioni. Solo
attraverso consapevolezza, rispetto e competenze adeguate è possibile trasformare la rete in uno
spazio di opportunità, dialogo e crescita.