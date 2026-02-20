Lipari, 27enne arrestato con oltre 300 grammi di hashish

Nuovo intervento antidroga a Lipari, dove nei giorni scorsi i Arma dei Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli ordinari del territorio disposti per il contrasto allo spaccio anche nelle aree insulari dell’arcipelago eoliano.

Controllo in strada e perquisizione personale

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno fermato il giovane durante un servizio di pattugliamento. L’atteggiamento nervoso e insofferente del 27enne ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale.

All’interno del marsupio che l’uomo portava con sé, i militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre 300 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti, insieme ad una dose di cocaina. Trovati anche un bilancino di precisione e un coltello da potatura.

Arresti domiciliari e analisi al R.I.S. di Messina

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La sostanza stupefacente sequestrata sarà trasmessa ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio finalizzate a determinarne qualità e principio attivo.

Proseguono i controlli nelle Eolie

L’attività rientra in una più ampia strategia di contrasto ai reati connessi agli stupefacenti condotta dalla Compagnia Carabinieri di Milazzo, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore Giuseppe Verzera.