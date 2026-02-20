Carabinieri: il concorso per il reclutamento di 898 Allievi Marescialli

È stato pubblicato il bando del 16° Concorso per il reclutamento di 898 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

“Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell’Arma dei Carabinieri, questo è il momento!”, dal 18 febbraio al 19 marzo sarà possibile presentare domanda di partecipazione: un’opportunità di crescita personale e professionale rivolta a 898 giovani tra i 17 e i 26 anni che intendano mettersi al servizio della collettività, accedendo a un percorso formativo di alto livello con il conseguimento della laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza.

Come presentare domanda

Gli aspiranti potranno candidarsi esclusivamente online, entro il 19 marzo, attraverso il sito ufficiale www.carabinieri.it, nell’area concorsi, seguendo l’iter indicato nel bando.

Le prove previste comprendono:

prova scritta di preselezione;

prova scritta di composizione italiana;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici e attitudinali;

prova orale.

Requisiti di partecipazione e formazione

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o che siano in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2025/2026.

Alla data di scadenza della presentazione delle domande, i candidati devono aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il 26° anno di età.

I vincitori del concorso, ammessi al 16° Corso Triennale Allievi Marescialli, frequenteranno un percorso formativo della durata di tre anni presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.

Il corso prevede attività militari e insegnamenti universitari ad indirizzo giuridico-amministrativo, con il conseguimento di una laurea di primo livello.

Una volta completato il ciclo di studi, i giovani Marescialli ricopriranno incarichi di responsabilità nelle varie organizzazioni e reparti dell’Arma dei Carabinieri rappresentando un insostituibile punto di riferimento per la collettività e svolgendo un’attività lavorativa dinamica, in grado di garantire importanti soddisfazioni, sul piano umano e professionale.

Una scelta di servizio e responsabilità

Entrare nell’Arma dei Carabinieri significa far parte di un’Istituzione ricca di tradizioni e valori, impegnata quotidianamente nella tutela della legalità e della sicurezza sul territorio nazionale.

I futuri Marescialli saranno chiamati a ricoprire incarichi di responsabilità nelle diverse articolazioni dell’Arma – dai reparti territoriali a quelli speciali – a partire dalle Stazioni dei Carabinieri, presidio di prossimità a servizio delle comunità.

Per ulteriori dettagli e per consultare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri nella sezione concorsi.