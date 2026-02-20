Barcellona, weekend: gli appuntamenti con lo sport

Barcellona si tinge di giallorosso, e non solo, questo weekend: diversi gli importanti appuntamenti sportivi che coinvolgono tifosi e appassionati.

Dal calcio, passando per la pallavolo, al basket: Barcellona Pozzo di Gotto richiama tutta la sua tifoseria all’appello per ricevere il massimo sostegno.

Gli appuntamenti di sabato con la pallavolo

Gli appuntamenti con lo sport partono da domani, sabato 21 febbraio, con la pallavolo: le ragazze della Più Formazione Barcellona – momentaneamente quinte in classifica – sfideranno fuori casa alle ore 17:00 la capolista New Amando Ionica Volley presso il PalaBucalo di S. Teresa di Riva.

Si tratta di una prova di grande personalità per le ragazze di coach Domenico Fazio.

Invece, i ragazzi della PlayVolley, ora terzi in classifica, questa settimana osserveranno il turno di riposo previsto da calendario, tornando in campo sabato 28 febbraio.

La domenica fra Nuova Igea Virtus e Barcellona Basket

La domenica è interamente giallorossa, con due importanti match in casa: la Nuova Igea Virtus sarà impegnata alle ore 15:00 in una sfida contro il Paternò; il Barcellona Basket, invece, giocherà alle 18:00 contro la Virtus Ragusa.

La squadra di mister Marra continua il campionato da capolista, ora agganciata in vetta dal Savoia. Questa domenica potrebbe diventare determinante per acquistare punti sulle avversarie e tracciare una distanza. Le aspettative sono alte per un’Igea che fino ad oggi ha totalizzato dodici vittorie, dieci pareggi e soltanto due sconfitte.

Per i cestisti di coach Maurizio Bartocci, ora decimi in classifica – proprio a -2 dagli Svincolati Milazzo – il match in arrivo rappresenterà un banco di prova decisivo contro la seconda classificata, dopo una vittoria importante contro il Basket Corato la scorsa settimana.

Un risultato che ha rappresentato un importante segnale all’ambiente e alla squadra, finora impegnata in un campionato molto turbolento, ma mai abbandonata dalla tifoseria.