Barcellona, Teatro Mandanici: Federico Buffa racconta Kobe Bryant

Federico Buffa racconterà Kobe Bryant – leggendario campione del basket americano – domani, 21 febbraio, al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto.

Uno dei più grandi storyteller sportivi di tutti i tempi torna in scena nella stagione teatrale 2026 con lo spettacolo “Otto Infinito – Kobe Bryant: vita e morte di un Mamba”.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Federico Buffa – giornalista, già voce delle telecronache NBA, scrittore e narratore – è un racconto intenso, emozionante e profondo che ripercorre la vita, i sogni, le cadute e l’eredità di Kobe Bryant, icona immortale del basket mondiale.

Attraverso aneddoti, riflessioni personali e una narrazione intensa e coinvolgente, Federico Buffa ripercorre l’ossessione di Kobe Bryant per il successo, la sua instancabile sete di conoscenza e la continua sfida contro i propri limiti. Lo spettacolo non si limita alla dimensione sportiva, ma entra nella sfera più profonda dell’uomo, mettendo in luce il rigore mentale e la disciplina che hanno trasformato Bryant in un’icona mondiale.

Con la regia di Maria Elisabetta Marelli, lo spettacolo rappresenta un tributo alla star del basket: un’esperienza visiva e sonora, arricchita dalle musiche di Alessandro Nidi (pianoforte), sul palco insieme a Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone).