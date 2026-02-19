Oliveri, la scuola di formazione “Forum per la cittadinanza attiva”

A cura di - Cultura, Provincia

Il Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità New Agorà di Patti organizza la scuola di formazione “Forum per la cittadinanza attiva”: un programma ricco di incontri a cadenza mensile, programmati fra febbraio e maggio 2026 al Palazzo del Comune di Oliveri.

Saranno quattro i temi affrontati nel corso degli incontri, realizzati con il patrocinio della Società Filosofica Italiana – Sezione di Messina e del Comune di Oliveri:

  • Giustizia (21 febbraio);
  • Disobbedienza civile (14 marzo),
  • Diritti ed equità (11 aprile);
  • Cinema e libertà (5 maggio).

Le attività avranno carattere laboratoriale e fulcro di ogni attività sarà un dibattito critico, basato sull’ascolto, l’argomentazione e il confronto democratico.

Il Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità New Agorà

Il Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità New Agorà, fondato l’8 marzo 2023 a Patti, è un’associazione culturale senza scopo di lucro che riunisce oltre trenta membri provenienti da diverse località del territorio siciliano. Il nome richiama l’agorà greca, luogo di incontro e dialogo, unito al termine new a indicare un rinnovamento nella continuità con la tradizione classica.

L’associazione, apolitica e aconfessionale, si ispira a principi di democraticità e gratuità e ha come obiettivo lo studio della complessità in ambito umanistico e scientifico. Promuove attività di ricerca, formazione, divulgazione e cooperazione con enti, università e studiosi nazionali e internazionali.

Tra le sue finalità: pubblicazioni scientifiche, creazione di una biblioteca e banca dati, organizzazione di eventi culturali e scambi accademici.

Perché la scuola di formazione

La scelta di realizzare una scuola di formazione nasce dalla complessità del presente, segnata da isolamento sociale e crisi della partecipazione democratica, che ha spinto l’Associazione New Agorà a creare un Forum di dialogo e studio.

Questo spazio si propone come laboratorio di cittadinanza attiva, per riaccendere l’impegno culturale, etico e politico e promuovere il bene comune. Il percorso, rivolto alla cittadinanza, affronta temi chiave dell’educazione contemporanea con approcci innovativi e laboratoriali.

L’obiettivo è formare cittadini consapevoli, capaci di incidere nelle politiche pubbliche, difendere i diritti, tutelare i beni comuni e dialogare responsabilmente con le istituzioni.

Il programma degli incontri

Il ricco programma degli incontri programmati da febbraio a maggio 2026 è così scandito:

  • Giustizia – 21 febbraio (15:30-18:30): introduce il Prof. Giuseppe Adamo e modera la Prof.ssa Anna Barresi.
    Relatori: Giovanni Antoci, Magistrato c/o DDA Palermo, e Avv. Marco Conti Gallenti del Tribunale di Patti.
  • Disobbedienza civile – 14 marzo (15:30-18:30): introduce Prof.ssa Florinda Aragona e modera la Prof.ssa Cettina Fogliani.
    Relatori: Prof.ssa Rosella Faraone, Docente di Storia della filosofia (UniME); Prof. Antonino Baglio, Docente di Storia contemporanea (UniME); Prof. Luciano Armeli Iapichino docente liceale storia e filosofia.
  • Diritti ed equità – 11 aprile (15:30-18:30): introduce la Prof.ssa Anna Molica e modera la Prof.ssa Francesca Carella.
    Relatori: Prof.ssa Lidia Lo Schiavo, Docente di Sociologia generale e della globalizzazione (UniME); Prof. Santo Burgio, Docente di Storia della filosofia (UniCT); Prof.ssa Francesca Gambetti, Ricercatrice (Università La Sapienza, Roma).
  • Cinema e libertà – 5 maggio (15:30-18:30): introduce il Prof. Giuseppe Pisciunieri e modera la Prof.ssa Katia M. Bertino.
    Relatore: Prof. Federico Vitella, Docente di Storia del cinema (UniME).
Scuola-di-formazione-Forum-per-la-cittadinanza-attiva-724x1024 Oliveri, la scuola di formazione "Forum per la cittadinanza attiva"