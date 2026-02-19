Oliveri, la scuola di formazione “Forum per la cittadinanza attiva”

Il Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità New Agorà di Patti organizza la scuola di formazione “Forum per la cittadinanza attiva”: un programma ricco di incontri a cadenza mensile, programmati fra febbraio e maggio 2026 al Palazzo del Comune di Oliveri.

Saranno quattro i temi affrontati nel corso degli incontri, realizzati con il patrocinio della Società Filosofica Italiana – Sezione di Messina e del Comune di Oliveri:

Giustizia (21 febbraio);

(21 febbraio); Disobbedienza civile (14 marzo),

(14 marzo), Diritti ed equità (11 aprile);

(11 aprile); Cinema e libertà (5 maggio).

Le attività avranno carattere laboratoriale e fulcro di ogni attività sarà un dibattito critico, basato sull’ascolto, l’argomentazione e il confronto democratico.

Il Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità New Agorà

Il Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità New Agorà, fondato l’8 marzo 2023 a Patti, è un’associazione culturale senza scopo di lucro che riunisce oltre trenta membri provenienti da diverse località del territorio siciliano. Il nome richiama l’agorà greca, luogo di incontro e dialogo, unito al termine new a indicare un rinnovamento nella continuità con la tradizione classica.

L’associazione, apolitica e aconfessionale, si ispira a principi di democraticità e gratuità e ha come obiettivo lo studio della complessità in ambito umanistico e scientifico. Promuove attività di ricerca, formazione, divulgazione e cooperazione con enti, università e studiosi nazionali e internazionali.

Tra le sue finalità: pubblicazioni scientifiche, creazione di una biblioteca e banca dati, organizzazione di eventi culturali e scambi accademici.

Perché la scuola di formazione

La scelta di realizzare una scuola di formazione nasce dalla complessità del presente, segnata da isolamento sociale e crisi della partecipazione democratica, che ha spinto l’Associazione New Agorà a creare un Forum di dialogo e studio.

Questo spazio si propone come laboratorio di cittadinanza attiva, per riaccendere l’impegno culturale, etico e politico e promuovere il bene comune. Il percorso, rivolto alla cittadinanza, affronta temi chiave dell’educazione contemporanea con approcci innovativi e laboratoriali.

L’obiettivo è formare cittadini consapevoli, capaci di incidere nelle politiche pubbliche, difendere i diritti, tutelare i beni comuni e dialogare responsabilmente con le istituzioni.

Il programma degli incontri

Il ricco programma degli incontri programmati da febbraio a maggio 2026 è così scandito: