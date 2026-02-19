Oliveri, la scuola di formazione “Forum per la cittadinanza attiva”

Il Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità New Agorà di Patti organizza la scuola di formazione “Forum per la cittadinanza attiva”: un programma ricco di incontri a cadenza mensile, programmati fra febbraio e maggio 2026 al Palazzo del Comune di Oliveri.
Saranno quattro i temi affrontati nel corso degli incontri, realizzati con il patrocinio della Società Filosofica Italiana – Sezione di Messina e del Comune di Oliveri:
- Giustizia (21 febbraio);
- Disobbedienza civile (14 marzo),
- Diritti ed equità (11 aprile);
- Cinema e libertà (5 maggio).
Le attività avranno carattere laboratoriale e fulcro di ogni attività sarà un dibattito critico, basato sull’ascolto, l’argomentazione e il confronto democratico.
Il Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità New Agorà
Il Centro Studi Internazionale di Filosofia della Complessità New Agorà, fondato l’8 marzo 2023 a Patti, è un’associazione culturale senza scopo di lucro che riunisce oltre trenta membri provenienti da diverse località del territorio siciliano. Il nome richiama l’agorà greca, luogo di incontro e dialogo, unito al termine new a indicare un rinnovamento nella continuità con la tradizione classica.
L’associazione, apolitica e aconfessionale, si ispira a principi di democraticità e gratuità e ha come obiettivo lo studio della complessità in ambito umanistico e scientifico. Promuove attività di ricerca, formazione, divulgazione e cooperazione con enti, università e studiosi nazionali e internazionali.
Tra le sue finalità: pubblicazioni scientifiche, creazione di una biblioteca e banca dati, organizzazione di eventi culturali e scambi accademici.
Perché la scuola di formazione
La scelta di realizzare una scuola di formazione nasce dalla complessità del presente, segnata da isolamento sociale e crisi della partecipazione democratica, che ha spinto l’Associazione New Agorà a creare un Forum di dialogo e studio.
Questo spazio si propone come laboratorio di cittadinanza attiva, per riaccendere l’impegno culturale, etico e politico e promuovere il bene comune. Il percorso, rivolto alla cittadinanza, affronta temi chiave dell’educazione contemporanea con approcci innovativi e laboratoriali.
L’obiettivo è formare cittadini consapevoli, capaci di incidere nelle politiche pubbliche, difendere i diritti, tutelare i beni comuni e dialogare responsabilmente con le istituzioni.
Il programma degli incontri
Il ricco programma degli incontri programmati da febbraio a maggio 2026 è così scandito:
- Giustizia – 21 febbraio (15:30-18:30): introduce il Prof. Giuseppe Adamo e modera la Prof.ssa Anna Barresi.
Relatori: Giovanni Antoci, Magistrato c/o DDA Palermo, e Avv. Marco Conti Gallenti del Tribunale di Patti.
- Disobbedienza civile – 14 marzo (15:30-18:30): introduce Prof.ssa Florinda Aragona e modera la Prof.ssa Cettina Fogliani.
Relatori: Prof.ssa Rosella Faraone, Docente di Storia della filosofia (UniME); Prof. Antonino Baglio, Docente di Storia contemporanea (UniME); Prof. Luciano Armeli Iapichino docente liceale storia e filosofia.
- Diritti ed equità – 11 aprile (15:30-18:30): introduce la Prof.ssa Anna Molica e modera la Prof.ssa Francesca Carella.
Relatori: Prof.ssa Lidia Lo Schiavo, Docente di Sociologia generale e della globalizzazione (UniME); Prof. Santo Burgio, Docente di Storia della filosofia (UniCT); Prof.ssa Francesca Gambetti, Ricercatrice (Università La Sapienza, Roma).
- Cinema e libertà – 5 maggio (15:30-18:30): introduce il Prof. Giuseppe Pisciunieri e modera la Prof.ssa Katia M. Bertino.
Relatore: Prof. Federico Vitella, Docente di Storia del cinema (UniME).