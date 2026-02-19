Barcellona: il 2 marzo la presentazione del libro “La gloriosa Igea Virtus del Marchese D’Alcontres”

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara a celebrare una pagina importante della propria memoria sportiva. Lunedì 2 marzo, alle ore 17:00, presso l’Auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa”, sarà presentato il libro “La gloriosa Igea Virtus del Marchese D’Alcontres” di Francesco Lanzellotti, pubblicato da Edizioni Smasher.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresenta un momento di approfondimento storico e di valorizzazione dell’identità cittadina, attraverso il racconto delle vicende che hanno segnato la storia dell’Igea Virtus e del Marchese Carlo Stagno D’Alcontres.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco Pinuccio Calabrò e dell’Assessora alla Cultura Angelita Pino. Modererà l’evento la giornalista Cristina Saja, mentre il ruolo di relatore sarà affidato a Giuseppe De Francesco, Console Onorario d’Italia a Plovdiv (Bulgaria).

Gli interventi

Nel corso della presentazione interverranno:

Francesco Carrozza , Avvocato e nipote del Marchese Carlo Stagno D’Alcontres;

, Avvocato e nipote del Marchese Carlo Stagno D’Alcontres; Flaviana Gullì , Giornalista e Docente;

, Giornalista e Docente; Mario Garofalo , Giornalista e Addetto stampa dell’ASD Nuova Igea Virtus;

, Giornalista e Addetto stampa dell’ASD Nuova Igea Virtus; Francesco Lanzellotti, Autore del libro.

Un libro tra storia e passione sportiva

Il libro ripercorre in chiave sintetica e cronologica la storia dell’Igea Virtus di Barcellona Pozzo di Gotto, dalla nascita fino al dissesto finanziario del 1963, attraversando l’ascesa in Serie C, le stagioni in Promozione Siciliana, la promozione in Serie D e gli anni del declino.

Al centro del racconto la figura del Marchese Carlo Stagno D’Alcontres, fondatore, mecenate e già Senatore della Repubblica, cui la città ha dedicato la scuola media di S. Vito e lo stadio.

Con uno stile agile e ricco di testimonianze e immagini, l’opera offre un quadro d’insieme del forte coinvolgimento calcistico cittadino nel secondo dopoguerra, proponendosi come punto di partenza per futuri approfondimenti.