Messina, la richiesta di collocazione dell’“Ecce Homo” di Antonello

L’Ordine degli Architetti chiede una nuova collocazione per l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina solleva – all’interno di un comunicato a firma del segretario Arch. Bruno Barlassina e del Presidente Arch. Giovanni Lazzari – la questione riguardante la collocazione dell’“Ecce Homo” di Antonello da Messina.

Definita come un’opera di inestimabile valore, “capolavoro assoluto della pittura italiana e testimonianza somma della tradizione artistica siciliana”, il dipinto su tavola è stato recentemente acquisito da parte dello Stato, divenendo oggetto di diverse speculazioni riguardo al posizionamento.

A tal proposito, l’Ordine degli Architetti si esprime come segue:

“Alla luce dell’eccezionale valore storico, culturale e identitario dell’opera, riteniamo che la sua collocazione più coerente e significativa sia la città di Messina, luogo d’origine dell’artista e territorio che ne custodisce la memoria, la tradizione e l’eredità culturale.

La presenza dell’“Ecce Homo” a Messina rappresenterebbe un gesto di alto valore simbolico e culturale, capace di rafforzare il legame tra la comunità e uno dei suoi massimi interpreti”.

Le motivazioni a favore del posizionamento a Messina, città natale dell’artista

Sono diverse le motivazioni enumerate dall’Ordine in favore del posizionamento dell’opera a Messina:

un riconoscimento identitario verso la città natale di Antonello, riaffermando il ruolo della comunità messinese nella storia culturale nazionale;

verso la città natale di Antonello, riaffermando il ruolo della comunità messinese nella storia culturale nazionale; un rafforzamento del sistema museale territoriale, con il MuMe quale sede naturale per valorizzare l’opera in un contesto coerente e qualificato;

con il MuMe quale sede naturale per valorizzare l’opera in un contesto coerente e qualificato; un contributo alla crescita culturale ed economica del territorio , in linea con le strategie nazionali e regionali di promozione turistica e valorizzazione dei luoghi della cultura;

, in linea con le strategie nazionali e regionali di promozione turistica e valorizzazione dei luoghi della cultura; un’opportunità di sviluppo per l’intera Sicilia, attraverso un attrattore culturale di rilevanza internazionale che può generare ricadute positive su turismo, ricerca e formazione.

Pur nella consapevolezza che la destinazione delle opere sia prerogativa del Ministero e delle sue articolazioni tecniche, l’Ordine degli Architetti di Messina ritiene che la collocazione a Messina “risponda pienamente ai principi di valorizzazione territoriale, equilibrio culturale e riconoscimento delle identità locali che guidano l’azione delle Istituzioni nazionali e regionali”.

In tal senso, nel comunicato, è confermata la massima disponibilità alla collaborazione con gli enti locali e regionali, “per ogni iniziativa utile a sostenere e accompagnare questo percorso”.